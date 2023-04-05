«Вы все этого ждете!» Какими планируются свежие продолжения «Гарри Поттера», «Игры престолов» и «Клиники»

Ностальгия — топливо для киноделов. Все продюсеры прекрасно знают, как здорово продаются фильмы и сериалы, посвященные прошлому. А также продолжения известных проектов. В обзоре KP.RU несколько популярных франшиз, которые в скором будущем получат новые серии.

«Гарри Поттер»

Казалось бы, главные действующие лица сказочной франшизы уже снялись в провальном спецэпизоде проекта и успели предать создательницу «Гарри Поттера» — и даже как будто обещались приступить к продолжению проекта только после «отмены» Джоан Роулинг — но запах денег все изменил: оплевавший писательницу Рупер Гринт заявил, что готов сниматься в историях про Гарри.

Как пишет Bloomberg, Warner Bros. и HBO успешно ведут работу с британской писательницей по поводу сериального продолжения «ГП». Окончательно контракт не оформлен, но генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав и глава одного из департаментов HBO Кейси Блойс близки к соглашению с затравленным автором.

Планируется, что сериал включит семь сезонов — каждый по одной из книг Роулинг. Сама автор в процессе съемок будет контролировать соответствие сюжета сериала содержанию книг, но не на площадке.

«Игра престолов»

С момента завершения канонического сериала «Игра престолов» уже можно было запутаться в сиквелах, приквелах и спин-оффах, о которых заявляли алчные продюсеры («Дом дракона» и т.д.). В этот раз HBO заявила о том, что началась работа над приквелом проекта, действия в котором будут происходить за 300 лет до событий основного сериала.

Там покажут историю завоевания Эйгоном I и его сестрами Висеньей и Рейнис шести из семи королевств Вестероса, за исключением Дорна.

Пока лишь готова идея проекта — HBO ищут сценариста. При этом допускается, что приквел может выйти и в формате сериала, и в виде полнометражного фильма.

«Клиника»

Самый смешной сериал про медицину «Клиника», с которого калькировали «Интернов» и множество других проектов, может получить хоть какое-то продолжение. Речи о полноценном десятом сезоне не идет, нет. Зато талантливый продюсер проекта Билл Лоуренс в Variety заявил, что полнометражный фильм о воссоединении врачей той самой клиники Sacred Heart неизбежен.

— В наибольшей степени актерский состав и сценаристы «Клиники» настолько хороши, что сейчас все заняты работой, — подчеркнул Лоуренс, добавив, что они все еще поддерживают связь и проводят совместные встречи.

Продюсер подчеркнул, что почти все звезды «Клиники» заняты в других шоу, но они шутят, что «если пройдет 6 месяцев, и команда «Клиники» не будет встречаться, чтобы потусоваться, то в конце концов им придется заняться продолжением сериала».