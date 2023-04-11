Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Конкурсы и тесты10 апреля 2023 22:00

Тест «КП»: Как мы открывали космос

А вы точно все знаете о Юрии Гагарине и его советских коллегах? День космонавтики - самое время, чтобы освежить знания об истории освоения Вселенной
Источник:kp.ru

Фото: Михаил ФРОЛОВ

12 апреля вся Россия празднует День космонавтики. В 1961 году космонавт СССР Юрий Гагарин совершил первый полет в Космос. К этому событию готовилась вся страна: ученые, инженеры, медики, высококвалифицированные космонавты и специалисты в сфере космонавтики. После успешного полета Гагарина его имя навсегда вошло в советскую и мировую историю.

В честь предстоящего праздника - наш тест, составить который помогли сотрудники Государственного Исторического музея. Сможете ответить на вопросы о том, как открывали космос?

Игры и тестыТЕСТЫ