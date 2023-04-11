Тест «КП»: Как мы открывали космос

Фото: Михаил ФРОЛОВ

12 апреля вся Россия празднует День космонавтики. В 1961 году космонавт СССР Юрий Гагарин совершил первый полет в Космос. К этому событию готовилась вся страна: ученые, инженеры, медики, высококвалифицированные космонавты и специалисты в сфере космонавтики. После успешного полета Гагарина его имя навсегда вошло в советскую и мировую историю.

В честь предстоящего праздника - наш тест, составить который помогли сотрудники Государственного Исторического музея. Сможете ответить на вопросы о том, как открывали космос?