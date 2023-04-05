Украина и Польша задумали "стереть границы": Зеленский и Дуда дали друг другу невыполнимые обещания

Зеленский должен быть доволен своим визитом в Польшу Фото: REUTERS

Президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский должен быть доволен своим визитом в Польшу. Лично ему вручили высшую награду Польши – орден Белого Орла, а Украине пообещали столько всего, что Зеленский только что в десны не "жахался" с президентом Польши Анджеем Дудой и польским премьер-министром Матеушем Моравецким. И то исключительно по той причине, что они наверняка не разрешили.

На совместной пресс-конференции с Моравецким Зеленский гордо отчитался:

- Согласован очень необходимый именно сейчас оборонный пакет. И очень важно, чтобы воины, которые сейчас в окопах на востоке, знали, что здесь, в Варшаве, мы договорились о том, что придаст каждому из воинов больше силы. Эта сила нам сейчас очень нужна, заявил Зе и перечислил. - Причём мы говорим не только о поддержке, но и о сотрудничестве, в том числе в формате закупок. Сегодня мы подписываем документ о поставках польских БТР "Росомах", самоходных миномётов "Rak", очень эффективных систем ПВО "Piorun", МиГов и прочего вооружения, в котором мы так нуждаемся. Вы молодцы, что изготавливаете такой важный продукт.

Но ничего принципиально нового в передаваемом Польшей пакете "помощи". О закупке Украиной 100 БТР Rosomak "КП" писала еще в марте, а в меньших количествах этот БТР на Украине достаточно давно. Rak - это самоходные 120-миллиметровые минометы на шасси того же БТР Rosomak, а Piorun - переносные зенитные комплексы, которые украинская армия применяет с самого начала боевых действий. Что касается МиГов, то тут тоже нет ничего нового - президент Польши Анджей Дуда уже сообщал, что передаст Киеву 14 истребителей МиГ-29 и даже заявил, что в перспективе Польша может отдать Украине все 28 имеющихся у нее МиГов.

Зеленский расчувствовался настолько, что стал именовать поляков не иначе, как братьями.

- Обговорили с нашими братьями создание общих предприятий для изготовления оружия и боеприпасов. ВПК наших стран будет работать эффективно. Мне приятно говорить, что наши предыдущие договорённости уже выполнены. Есть польское лидерство в танковой коалиции, и польские танки уже на поле боя на Украине, продолжил Зеленский. - И также вместе с союзниками мы должны прийти к созданию авиационной коалиции, современной боевой авиации. И польские братья нас в этом понимают.

Да уж, подчеркнул, что польские танки "уже на поле боя". Вот только не добавил, что они там горят не хуже, чем предыдущие или украинские.

Был перед визитом еще один весьма важный вопрос – украинское зерно. Польские фермеры намеревались испортить Зеленскому и Дуде весь намеченный ими "праздник жизни и любви", поскольку дешевое (и зачастую – некачественное) украинское зерно уже практически разорило многих из них. Но тут подсуетился Моравецкий. Накануне визита Зеленского Правительство Польши приняло программу из 11 пунктов по разруливанию ситуации, в том числе о дополнительном налогообложении зерна, а чтобы погасить протесты хотя бы временно, Польша объявила о разрешении строительства зернохранилищ без разрешений на строительство и о выкупе зерна за государственный счет. На какой период времени это облегчит жизнь польским фермерам, сейчас никто не рискнет предполагать, но протестов к визиту Зеленскому Моравецкому и его министрам удалось избежать.

- Мы обсуждали вопрос о польских и украинских фермерах. Мы нашли выход, а в ближайшие дни-недели мы окончательно решим все вопросы, - пообещал украинский президент. - Потому что не может быть каких-либо вопросов, сложностей между такими близкими партнерами и реальными друзьями, как Польша и Украина.

Впрочем, все это сущая мелочь по сравнению с грандиозными планами, которые Зеленский обнародовал в Варшаве после встреч с "другом и братом" президентом Польши Дудой.

- В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и - что очень важно - исторических. Но для этого еще нужно победить. Для этого нужно еще немного пройти бок о бок. И мы точно победим, - заявил Зеленский, заставив политических аналитиков задумчиво, но интенсивно чесать в затылке.

Многие тут же сделали вывод, что нынешние президенты Польши и Украины уже обсуждают создание новой Речи Посполитой, что является "голубой мечтой" поляков, особенно в варианте "от можа до можа" ("от моря до моря"). И некоторые говорят, что, помимо чисто "шкурного" интереса и мести "непокорным церковникам" УПЦ преследование канонической православной конфессии направлено на уничтожение православия в принципе, а что касается продажных предателей из СЦУ, то они перейдут в католичество с такой же легкостью, с какой предали свою бывшую церковь. Не зря поэтому в последнее время очень резко активизировались на Украине дискуссии о необходимости перехода на латиницу, а все церковные праздники переносятся на даты по католическому календарю.

Впрочем, тут Дуда Зеленского не порадовал. Если президент Украины обещал, что осталось до этого исторического "братского" единения "немного пройти бок о бок", то Дуда настроен не так оптимистично и считает, что впереди до этого рубежа еще "очень долгий путь". Что же касается формы государственного объединения, то вряд ли Польша просто проглотит Украину, тем более, на первоначальном этапе. Скорее, все будет облечено в некую форму союза между Польшей и Украиной. Вот только пока Украина является стороной конфликта, никто в НАТО не даст Варшаве пойти на такой радикальный шаг. Или же Польше объявят, что статьи Устава НАТО о коллективной самообороне на такие случаи не распространяются. И если Зеленский думает, что не мытьем, так катаньем он обхитрит всех на Востоке и на Западе, то он очень сильно ошибается. Его селюковско-рагульские хитрости видны буквально насквозь.