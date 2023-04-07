В какие даты ждать выплат от государства семьям с детьми

Семьи с детьми в нашей стране имеют право на различные виды господдержки, включая разные виды пособий от Социального фонда России. Фото: Shutterstock

Семьи с детьми в нашей стране имеют право на различные виды господдержки, включая разные виды пособий от Социального фонда России. Для удобства родителей каждая выплата перечисляется в свой единый день доставки - одного и того же числа каждого месяца.

При этом семья самостоятельно выбирает способ доставки детских пособий. Их можно получать в безналичной форме на карту МИР либо по почте. Большинству родителей по их выбору пособия перечисляются безналичным способом. Поэтому сначала расскажем, в какие даты поступают выплаты на карту МИР.

1. Единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 года перечисляются родителям в единый день доставки 3-го числа каждого месяца.

Выплата приходит за предыдущий месяц. То есть, например, 3 мая поступит пособие за апрель.

2. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 года работающим родителям с марта 2023 года перечисляется 8-го числа каждого месяца за предыдущий месяц.

3. Ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до 3 лет с июня 2023 года будет поступать на карту МИР в единый день доставки 5-го числа каждого месяца. В этот день будут приходить средства за предыдущий месяц.

НА ЗАМЕТКУ

Получение пособий по почте

Из правила о едином дне доставки пособий есть исключение. Если родители выбрали перечисление выплат по почте, то пособия доставляются с 1-го по 25-е число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.

Кроме того, в этот же период приходят:

• единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка;

• первая выплата любого ежемесячного пособия, которое только что оформлено. Причем в первый раз средства поступят в период с 1-го по 25-е число независимо от способа доставки, выбранного родителями, - через банк или по почте. В дальнейшем, начиная со второй выплаты, при получении на карту МИР пособия будут поступать в свой единый день (см. выше).Еще больше полезной информации - в телеграм-канале Социального фонда России