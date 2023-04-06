Ничуть не изменившаяся звезда девяностых Лариса Черникова раскрыла секрет ошеломительной внешности

В откровенном интервью певица рассказала о том, с чем ей сложно смириться в Штатах, а также о криминальном шоу-бизнесе девяностых Фото: Оксана ЗУЙКО

На Радио "Комсомольская правда" звезда девяностых Лариса Черникова, которая после переезда в США 20 лет назад крайне редко дает интервью, появилась в сногсшибательном образе: кипенно-белое платье, босоножки на шпильке, словно за окном не промозглый московский апрель, а разгар лета. Распущенные длинные волосы, на лице ни единой морщинки: в этом году артистке исполнится 49 лет, а она практически не изменилась с тех пор, как по ТВ крутили её клипы.

В откровенном интервью певица рассказала о том, с чем ей сложно смириться в Штатах, а также о криминальном шоу-бизнесе девяностых, когда ей угрожали из-за долгов погибшего мужа. И конечно, мы не могли не спросить Ларису, как ей удается так молодо выглядеть.

- Расскажу свой секрет. Знаете, время - штука относительная. И если мы якоримся в каком-то моменте времени, оно начинает отсчитывать свои шаги, и мы стареем. Чтобы оставаться молодым, нужно принести некоторые жертвы - например, не зацикливаться в определенных эпохах. Поэтому я не слушаю свои старые песни и не смотрю свои клипы, - призналась артистка.

Кроме того, в свои 48 Черникова по-прежнему молодая мама: полтора года назад в программе "Судьба человека" она впервые призналась, что родила второго сына от "донора" - русского мужчины, с которым у неё не было отношений. От прошлого брака с американцем по имени Джеймс, ради которого певица уехала из России, у нее есть старший сын Кирилл, которому в этом году исполнится 18 лет. О своих детях Лариса говорит осторожно и не показывает их широкой публике: у певицы даже нет аккаунта в соцсетях.

- Да, у меня действительно родился сын, - подтвердила звезда девяностых на Радио "Комсомольская правда" и впервые называла имя ребенка. - Его зовут Ерёма. По-американски - Джеримайа. Я искала такое имя, чтобы работало и там, и там. Я же не знаю, где он будет жить, может, он в России захочет. Чтобы он появился на свет, я сначала искала донора, но потом всё решились проще... Можно сказать, я воспользовалась ситуацией. Но самое главное, что у меня сейчас есть малыш, чему я очень рада.

Будущее своих детей с музыкой певица не связывает: мол, об увлечениях младшего говорить пока рано, а вот старший не хочет быть музыкантом.

- Он пробовал играть на разных инструментах, но у него другие интересы, - уклончиво ответила Черникова.

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