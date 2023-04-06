Как выглядят музыканты группы "Песняры" в новом сериале "За полчаса до весны": Владимира Мулявина сыграли сразу три актера

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Добрый, упитанный и улыбчивый человек с уютной залысиной и усами сома Владимир Мулявин почему-то ассоциируется у публики с плодородными белорусскими землями. А он ведь вообще-то уральский самородок! Музыканту из Свердловска, который отслужил в Минске и собрал, не отходя от дембеля, музыкальный ансамбль — «Лявоны», переименованные в «Песняры» — и посвящен новый ретро-сериал «За полчаса до весны» (Первый).

Фото: START

«Белоруссия», «Вологда», «Беловежская пуща», «Косил Ясь конюшину» и, собственно, «За полчаса до весны» — эти и другие хиты актеры сериала буквально воссоздадут на глахах зрителя, как это делали Фредди Меркьюри с коллегами по The Queen в «Богемской рапсодии».

Фото: START

Проект включает три больших этапа из жизни Мулявина и его музыкантов — три знакомство с музыкой и робкие аккорды на отцовской гитаре в 50-х, армия, первая любовь и поиск единомышленников в 60-х, успех 70-х — поэтому вокалисты сыграли сразу три актера. Совсем маленького Володю в детстве — Даниил Васильев, подрастающего музыканта — естественно, Глеб Калюжный (актеру в этом году 25, но его до сих пор берут только на роли старшеклассников), взрослого и загримированного Владимира Георгиевича — Артем Волобуев.

Фото: START

— Есть много исторической хроники: интервью, записи с концертов, видео с гастролей, с их помощью я изучал жесты и поведение музыканта и как звезду Мулявина я, кажется, уловил,— считает Волобуев. — Но про его обычную жизнь никто ничего не знал. И здесь мне очень помогла его дочь Марина. Марина рассказала, что дома Владимир Мулявин был абсолютным ребенком, не таким серьезным лидером как в коллективе, а когда задумывался, крутил усы. Я взял это на вооружение. И в один из съемочных дней Марина приехала на площадку, увидев меня, она была поражена сходством с ее отцом. В тот момент она сказала: «Оставьте нас, я хочу побыть с папой».

Фото: START

За лирическую линию отвечают то же сразу несколько актрис: первую жену Мулявина, артистку Лидию Кармальскую, в разном возрасте сыграли Анна Банщикова и Анна Демидова.

Фото: START

— Играть реального исторического персонажа — большая ответственность, невозможно просто что-то придумать, здесь важна достоверность и простота! — подчеркивает Банщикова. — У Кармальской удивительная биография. Эта женщина полностью посвятила себя Мулявину. Ради него и семьи она бросила блестящую карьеру актрисы. Лидия была мощной опорой, надежным тылом и вдохновением. Она много сделала для Володи и для ансамбля. Нам важно донести до зрителя эту большую любовь, которая была между ними

Фото: START

Помимо дочери Владимира Георгиевича делом помогала съемочной группе и правнучка музыканта Лида — девочка сыграла свою бабушку Марину (дочку Кармальской и Мулявина) в маленьком возрасте.

Фото: START

Интересно, что помимо истории любви и концертов авторы проекта обратились и к новаторской работе Мулявина — рок-опере «Песня о доле», написанной в 1976 году за несколько лет до «Юноны и Авось» Алексея Рыбникова, но уже после «Орфея и Эвридики» Александра Журбина. «Песня о доле» не была первой, но была прорывной. Христианская опера-притча на стихи Янки Купалы действительно стала частью концертной программы «Песняров», но качественной видеозаписи так и не сохранилось. Поэтому авторы сериала по крупицам собрали доступный документальный материал и постарались максимально правдоподобно воссоздать этой уникальное духоподъемное действо.

«За полчаса до весны», Первый, понедельник-четверг, 21.45

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