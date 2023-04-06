На красной дорожке Михаил Шуфутинский появился с элегантной тростью и красавицей женой Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве проходит шестая по счету музыкальная премия «ЖАРА MUSIC AWARDS». Премию «Жара» вручают за музыкальные достижения по итогам прошедшего года.

Одними из первых статуэтку получили Михаил Шуфутинский и Егор Крид в номинации «Связь поколений». Мэтр идет в ногу со временем, но согласился на эксперимент и перепел свой хит именно с Егором Кридом не случайно – высоко оценил музыкальное творчество молодого автора и исполнителя. Модный у молодежи исполнитель 28-летний Крид и 74-летний шансонье Шуфутинский перепели дуэтом хит «Третье сентября». Получая награду, Михаил Захарович сказал: «Редкая удача быть здесь. В лице Егора Крида встретил товарища, музыканта высочайшего уровня. Я счастлив, что у нас получился дуэт, Егор, твоя инициатива замечательна». Кстати, у хита «Третье сентября» - юбилей, Михаил Шуфутинский песню на музыку Игоря Крутого и слова Игоря Николаева исполнил впервые его в 1993 году.

Молодая жена Шуфутинского поразила нарядом с «голым принтом» на красной дорожке Фото: Михаил ФРОЛОВ

На красной дорожке Михаил Шуфутинский появился с элегантной тростью и красавицей женой – Светлана младше шансонье на 29 лет. Михаил Захарович ответил на несколько вопросов KP.RU и объяснил почему ходит с тростью и что за его фото в сети на инвалидной коляске: «Фото на коляске от 2019 года, когда у меня был перелом ноги. Давно все в порядке!» Сейчас музыкант пришел с палочкой, так как в феврале Шуфутинский поскользнулся во дворе своего подмосковного загородного дома, где у него был залит каток – Михаил Захарович играл с друзьями в хоккей и неудачно упал. Ушиб немного болит, но никаких серьезных последствий нет. Музыкант здоров и готов к юбилейному концерту в «Крокус Сити Холл» 18 апреля, билеты давно проданы. 14 апреля у шансонье юбилей – 75 лет, который он празднует с семьей и друзьями.

Жена мэтра Светлана Уразова обычно одевается элегантно. Но на «Жаре» она «промахнулась». Стилист Анвар Очилов объяснил KP.RU почему: «Ужасный прикид. Ничто ни с чем не сочетается. Элегантный костюм и футболку с «голым принтом» не носят в комплекте. К пиджаку подошла бы любая яркая блузка или майка со стразами – если нужен был акцент. Сумка тоже из другого образа, никакого отношения к пиджаку она не имеет. Прическа странная – кажется, что волосы грязные, можно было уложить их с эффектом мокрых кудрей». Майки и платья с нарисованными на ткани телами самодостаточны – их чаще носят ради прикола, шутки, привлечения внимания.

Кстати, Светлана Уразова не только жена, но и директор Шуфутинского, и уже несколько лет отвечает за гардероб Михаила Захаровича. Между прочим, под чутким руководством жены шансонье похудел уже на 6 кг в 2023 году.

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