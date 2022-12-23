Новогодний тарарам: можно ли повлиять на шумных соседей в каникулы

Если вам кажется, что санитарные правила и нормы, а также ваше право на отдых нарушены, жалуйтесь участковому или в полицию. Фото: Shutterstock

8 дней отдыха и тишины, мечтают многие. Но соседи с ними в корне не согласны: 8 дней безудержного веселья и танцев, криков, в общем, сплошное тра-ля-ля, ведь жизнь у нас одна!

Что делать, если соседи слишком громко ведут себя в новогодние праздники и не соблюдают режим тишины, рассказали в Роскачестве.

- В России сейчас еще не принят, пока обсуждается, федеральный «закон о тишине», - пояснил юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. - Но в некоторых регионах запрещено шуметь в новогоднюю ночь после трех-четырех часов утра, или даже после десяти вечера. Например, в Самарской области шумное празднование Нового года допустимо с 22 часов 31 декабря до 3 часов 1 января (Закон Самарской области от 13 января 2014 года N 7-ГД «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области»). Хотя, надо сказать, я не знаю ни одного случая, когда граждан привлекали к ответственности за шум в новогоднюю ночь.

Понятно, что в новогодние каникулы, а особенно в новогоднюю ночь, никто не будет соблюдать уровень шума. Но в целом, законы, определяющие предельный уровень «зашумленности» есть. Например Санитарные правила и нормы ( 51.13330.2011), в которых указано, что днем, с 7.00 до 23.00, уровень шума может быть 40–55 децибел. Для сравнения эксперты Роскачества предлагают такой эквивалент: 40 децибел – это обычная негромкая речь, а 55 децибел – как звук двигателя работающего автомобиля. Ночью, с 23.00 до 7.00, уровень шума может быть 30–45 децибел, то есть как тихий разговор или шум работающих холодильника, стиральной или посудомоечной машины.

То же самое относится к шуму под окнами — днем можно, ночью — нет. Исключение — новогодняя ночь.

Так что если вам кажется, что санитарные правила и нормы, а также ваше право на отдых нарушены, жалуйтесь участковому или в полицию. Сотрудники полиции должны прибыть на место, провести разъяснительную беседу, составить протокол.

Раньше Роскачество уже подробно объясняло, какие шаги нужно предпринять, если соседи систематически нарушают тишину.