Дом народов России провел новогоднюю елку для детей из Донбасса

Фото предоставлены пресс-службой Дома народов России

Особняк Морозова в Подсосенском переулке, где находится Дом народов России, в эти дни преобразился, как и вся Москва. Его исторические интерьеры украсили разноцветные шары, сияющие гирлянды, разнообразные инсталляции. На входе юных гостей встречал веселый джаз-банд Снеговиков. Они наигрывали мелодии, в которых угадывались джаз и регги, блюз и фолк. И, конечно же, известные мотивы рождественских и новогодних песен. Все пространство второго этажа особняка было окутано манящими ароматами выпечки, предвещая праздничное застолье. Но оно было потом, а сначала ребят ждали поздравления и подарки. Как же без них!

В большом зале, где елка упиралась звездой в высокий потолок, Деду Морозу и Снегурочке помогали раздавать подарки директор Дома народов России Анна Полежаева, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, депутаты Госдумы Геннадий Семигин, Александр Хинштейн, Бийсултан Хамзаев и Вячеслав Фетисов.

Фото предоставлены пресс-службой Дома народов России

-Я загадала роликовые коньки - буду летом кататься в парках в своем городе, на стадионе, - рассказала Аня Талах, которая приехала в Москву из Комсомольска Старобешевского района ДНР.

-А я попросил в подарок Яндекс станцию Алиса. Мне одному дома скучно, я общаться хочу, -поделился шестиклассник Максим Малай. В Москве он, как и большинство приехавших на праздник ребят, не первый раз. Все они - участники проекта «Мы Россия. Будущее Донбасса».

В 2022 году Федеральное агентство по делам национальностей и Дом народов России начали интеграцию детей и молодежи новых субъектов РФ в многонациональное российской общество. В этом процессе важен комплексный подход, необходимо погрузить детей в систему образования и воспитания на основе традиционных ценностей и исторической памяти.

Фото предоставлены пресс-службой Дома народов России

Его участниками стали более 1000 школьников в возрасте от 12 до 16 лет из разных населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Сотни ребят посетили Москву и Санкт-Петербург, их культурные и исторические достопримечательности: Московский Кремль и Третьяковскую галерею, Эрмитаж и Спас-на-Крови, инновационные центры и места воинской славы. Ребята возлагали цветы к Могиле Неизвестного Солдата и стелам городов-героев.

-Мы хотели, чтобы ребята увидели другую Россию, а не ту, которую им рисовали украинские СМИ и социальные сети. Чтобы увидели красоту российских городов и то, как в них живут люди. Сейчас наша задача заключается в том, чтобы как можно больше детей из Донбасса могли приехать в Москву, Питер, Казань, Екатеринбург, Сочи и посмотреть, как живет наша большая, многонациональная и многоконфессиональная страна, - сказал Игорь Баринов. Он сообщил, что по этому вопросу ФАДН уже ведет переговоры с рядом регионов.

Фото предоставлены пресс-службой Дома народов России

В ходе проекта «Мы Россия. Будущее Донбасса» зародилось еще одно направление – популяризация здорового образа жизни. В Санкт-Петербурге для участников проекта был проведен ряд мероприятий с баскетбольным клубом «Зенит»: экскурсии по объектам Академии «Зенит», общение с тренерами и спортсменами тренировки с баскетболистами клуба. Спорт должен вернуться в новые регионы России, это еще одна важная часть социализации молодежи!

Каждая группа побывала в Доме народов России в стенах уникального объекта культурного наследия России - Усадьбы Морозовых. Молодежь познакомили с национальной политикой России, деятельностью ФАДН России, Дома народов России и ФНКА России, направленной на сохранение межнационального мира и согласия, укрепление единства российской нации. Также ребята узнали о многочисленных народах, населяющих нашу страну, познакомилась с их уникальными традициями, национальным творчеством.

Фото предоставлены пресс-службой Дома народов России

В ходе проекта ребята участвовали в конкурсах, разных просветительских и образовательных мероприятиях. А вернувшись домой, продолжали общаться и обсуждать разные темы в телеграмм-каналах. Самых активных участников проекта и собрали на новогоднем празднике в Москве. А организовать его Дому народов России помог известный балетмейстер Гедиминас Таранда. Он придумал и срежиссировал иммерсивное шоу, в котором ребята были не зрителями, а активными участниками. Оно представило собой волшебный микс из музыкальных и театральных отрывков, конкурсов, мастер-классов, перевоплощений в сказочных героев и даже игры в снежки (которые, учитывая ценность интерьеров Дома народов, были не из снега, а из мягкого материала).

-Нам хотелось, чтобы ребята отвлеклись от всех тягот и повседневных проблем, с которыми они сейчас сталкиваются у себя дома. Для нас было очень важно подарить им этот праздник, - сказал Игорь Баринов.