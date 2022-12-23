Как не объесться за праздничным столом

Достойно пережить застолье не так уж и сложно
Вы стараетесь правильно питаться и контролировать пищевое поведение. Вы – молодец! Но тут приходят они – праздники. Страшный сон всех худеющих. Достойно пережить застолье не так уж и сложно, если вовремя включить внутреннего контролера.
Еще дома настройтесь: праздник – это не еда. Вернее, не только еда. Празднуйте, танцуйте, играйте, общайтесь, обнимайтесь, веселитесь. Все это гораздо интереснее, чем поедание салатов и отбивных. И фигура не пострадает.
Перекусите дома, чтобы коршуном не наброситься на еду в гостях. Кроме того, от первого же бокала, выпитого на голодный желудок, можно сильно захмелеть – и прощай, самоконтроль.
Если будете съедать по целой порции каждого поданного блюда, переедания не избежать. Поэтому по ложечке.
Трапезу желательно начинать именно с овощной части – она легче в переваривании, да и насыщение наступит быстрее.
Алкоголь, особенно крепкий, сам по себе очень калорийный. Кроме того, чем больше пьешь, тем больше ешь. Поэтому побольше льда! Или разбавляйте выпивку водой. Отдавайте предпочтение сухим винам, брюту, просекко: в них меньше сахара. И больше шансов, что наутро не проснетесь с больной головой.
Сладкое попросите завернуть с собой. После основных блюд вы точно не будете голодными, зачем же запихиваться? А на следующий день дома кусок торта будет в самый раз.
Постарайтесь рассчитать время ухода домой так, чтобы до сна осталась пара часов. Пройдитесь по свежему воздуху, чтобы «раструсить» съеденное.
– Еще один совет: не бегите сразу к весам, – добавила Анастасия Егорова. – Вопреки распространенному и очень ошибочному мнению, за один обильный ужин набрать даже один килограмм жира в «чистом» виде не выйдет. Не говоря уже про два или три.
У человека есть два компонента массы тела. Стабильный – вес скелетных мышц и жировой ткани. Он меняется медленно – неделями и месяцами. То есть чтобы набрать кило жира, нужно съесть очень много и не за один присест! Нестабильный компонент – запасы углеводов в форме гликогена печени и мышц + вода + содержимое кишечника. Например, поели вы непривычно много углеводов в гостях, каждая молекула углевода собрала на себя 3 молекулы воды (такое у нее свойство). Причем чем больше в обычной жизни вы себе отказываете в углеводах, тем больше запасется в виде гликогена за один вечер. Добавьте ко всему этому много соли (салаты, соленья, рыбка), которая тоже удерживает воду какое-то время. Плюс то, что задержалось в кишечнике. Вот и набралось 2–3 кг перевеса. Сложно не расстроиться при виде скакнувшей отметки на весах, не запаниковать, не махнуть на все рукой: мол, сгорел сарай – гори и хата! А от затяжного зажора можно сдвинуть и стабильный компонент веса, и уже основательно. Так что вместо взвешивания лучше отдохните, выспитесь и поскорее возвращайтесь к своему нормальному питанию.
Еще больше о пищевом поведении, мифах, связанных с питанием, безопасных способах похудеть и потом держать аппетит под контролем Анастасия Егорова рассказывает в своей книге «Есть хорошо! Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть!». Рассказывает о сложных вещах понятно и с юмором. А основной постулат диетолога – запретов и вредных продуктов не существует. От еды надо получать удовольствие, но не забывать о мере.