Как не объесться за праздничным столом

Достойно пережить застолье не так уж и сложно

Вы стараетесь правильно питаться и контролировать пищевое поведение. Вы – молодец! Но тут приходят они – праздники. Страшный сон всех худеющих. Достойно пережить застолье не так уж и сложно, если вовремя включить внутреннего контролера.

Правило 1: больше движения.

Еще дома настройтесь: праздник – это не еда. Вернее, не только еда. Празднуйте, танцуйте, играйте, общайтесь, обнимайтесь, веселитесь. Все это гораздо интереснее, чем поедание салатов и отбивных. И фигура не пострадает.

Правило 2: не идите в гости голодными.

Перекусите дома, чтобы коршуном не наброситься на еду в гостях. Кроме того, от первого же бокала, выпитого на голодный желудок, можно сильно захмелеть – и прощай, самоконтроль.

Правило 3: не ешьте, а дегустируйте.

Если будете съедать по целой порции каждого поданного блюда, переедания не избежать. Поэтому по ложечке.

Правило 4: налегайте на овощи.

Трапезу желательно начинать именно с овощной части – она легче в переваривании, да и насыщение наступит быстрее.

Правило 5: осторожнее с алкоголем.

Алкоголь, особенно крепкий, сам по себе очень калорийный. Кроме того, чем больше пьешь, тем больше ешь. Поэтому побольше льда! Или разбавляйте выпивку водой. Отдавайте предпочтение сухим винам, брюту, просекко: в них меньше сахара. И больше шансов, что наутро не проснетесь с больной головой.

Правило 6: торт – на завтра.

Сладкое попросите завернуть с собой. После основных блюд вы точно не будете голодными, зачем же запихиваться? А на следующий день дома кусок торта будет в самый раз.

Правило 7: прогуляйтесь после праздника.

Постарайтесь рассчитать время ухода домой так, чтобы до сна осталась пара часов. Пройдитесь по свежему воздуху, чтобы «раструсить» съеденное.

– Еще один совет: не бегите сразу к весам, – добавила Анастасия Егорова. – Вопреки распространенному и очень ошибочному мнению, за один обильный ужин набрать даже один килограмм жира в «чистом» виде не выйдет. Не говоря уже про два или три.

У человека есть два компонента массы тела. Стабильный – вес скелетных мышц и жировой ткани. Он меняется медленно – неделями и месяцами. То есть чтобы набрать кило жира, нужно съесть очень много и не за один присест! Нестабильный компонент – запасы углеводов в форме гликогена печени и мышц + вода + содержимое кишечника. Например, поели вы непривычно много углеводов в гостях, каждая молекула углевода собрала на себя 3 молекулы воды (такое у нее свойство). Причем чем больше в обычной жизни вы себе отказываете в углеводах, тем больше запасется в виде гликогена за один вечер. Добавьте ко всему этому много соли (салаты, соленья, рыбка), которая тоже удерживает воду какое-то время. Плюс то, что задержалось в кишечнике. Вот и набралось 2–3 кг перевеса. Сложно не расстроиться при виде скакнувшей отметки на весах, не запаниковать, не махнуть на все рукой: мол, сгорел сарай – гори и хата! А от затяжного зажора можно сдвинуть и стабильный компонент веса, и уже основательно. Так что вместо взвешивания лучше отдохните, выспитесь и поскорее возвращайтесь к своему нормальному питанию.

Еще больше о пищевом поведении, мифах, связанных с питанием, безопасных способах похудеть и потом держать аппетит под контролем Анастасия Егорова рассказывает в своей книге «Есть хорошо! Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть!». Рассказывает о сложных вещах понятно и с юмором. А основной постулат диетолога – запретов и вредных продуктов не существует. От еды надо получать удовольствие, но не забывать о мере.