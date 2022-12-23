Лукашин — авиадебошир, Шпак жалуется на биткоин: Вышел обескураживающий трейлер комедии «Самоирония судьбы!»

Фото: ТНТ

Канал ТНТ продолжает разгонять интерес к новогодней комедии «Самоирония судьбы», в которой современные комедианты попытаются повторно сыграть хорошо известные образы из советской киноклассики. Фильм покажут накануне новогодней ночи, а первый трейлер картины выпустили 23 декабря.

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

По нему уже можно понять, что будет происходить в комедии. Авторы сценария взяли практически все известные и актуальные мемы с фразами и вложили их в уста героев, от которых мы привыкли слышать нечто иное. Видимо, на этом и должен строиться комический эффект и «адаптация» хорошо забытого старого, но все еще любимого кино под современные реалии. Чтоб молодежи было понятно!

Фото: ТНТ

Некоторые решения, правда, обескураживают. Вот Лукашин (Тимур Батрутдинов) в трусах летит по салону самолета, пока его все снимают на видео. А вот Надя (Ольга Картункова), изрядно запустив себя, пьет из железного чайника. Смешно?

Фото: ТНТ

Вместо заливной рыбы Филипп Киркоров, исполняющий Ипполита, со снегом на шапке внутри квартиры жалуется не на заливную рыбу, а на дикпики (фото половых органов, которые отправляют в мессенджерах). А русского царя сыгравший Ивана Грозного казах Азамат Мусагалиев произносит «Е-мае!» от удивления.

Фото: ТНТ

В проекте также обыгрываются сериал «Игра в кальмара», скетчком «Бородач», комедия «Один дома», а Дед Мороз (Сергей Гореликов) посещает Надю Шевелеву в БДСМ-костюме.

«Самоирония судьбы», 31 декабря, ТНТ, 21.30