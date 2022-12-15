Алсу повторит клип «Зимний сон» в комедии «Самоирония судьбы». Новогоднее попурри из ремейков покажут 31 декабря

Теперь стало известно, что в картине появится еще один хорошо известный зрителю образ — певица Алсу из клипа «Зимний сон» Фото: телеканала ТНТ

Все больше и больше новостей поступает по поводу еще не вышедшего, но уже скандального фильма «Самоирония судьбы» (ТНТ). Новогодняя комедия успела вызвать резонанс еще до выхода в эфир. И это еще не все.

Теперь стало известно, что в картине появится еще один хорошо известный зрителю образ — певица Алсу из клипа «Зимний сон». Снятый Юрием Грымовым по сюжету набоковской «Лолиты» ролик вышел в 1999 году. Теперь его пересняли.

Фото: телеканала ТНТ

В роли 16-летней Алсу в комедии «Самоирония судьбы» выступит 39-летняя Алсу. Все будет, как тогда: и вязаный белый свитер, и косички, и голые ноги, и батарея с плюшевым мишкой.

Фото: телеканала ТНТ

Кстати, ТНТ объявил и дату премьеры новогоднего фильма — 31 декабря. Фактически картина будет конкурировать с советской «Иронией судьбы». Создатели проекта обещают 45 звезд и 12 музыкальных клипов. Ветеран телеканала Гарик Мартиросян убежден, что лента по-настоящему новационная.

Фото: телеканала ТНТ

— Не мы придумали делать пародии на популярные проекты, но наше маленькое ноу-хау заключается в том, кого именно мы пригласили делать эти пародии, — объяснил шоумен. — Когда вы посмотрите фильм, вы поймете, что от количества звезд и шуток может просто закружиться голова.

Его коллега Тимур Батрутдинов подчеркивает, что соревноваться с советской классикой резиденты Comedy Club не собираются.

Фото: телеканала ТНТ

— Невозможно переиграть в кадре ребенка, животное и классику советского кинематографа, потому мы даже не пытаемся это сделать в нашем новогоднем музыкальном капустнике, — считает комик. — Добрые советские фильмы — это такая же неотъемлемая часть новогоднего застолья, как селедка под шубой, запах мандаринов и проводы старого года. Именно поэтому мы и выбрали вселенную легендарного советского кино, добавив немного современных сериалов, в качестве места действия нашей новогодней елки, собравшей вокруг себя звезд эстрады и артистов канала ТНТ в единый праздничный хоровод.

«Самоирония судьбы», ТНТ, 31 декабря, 21.30