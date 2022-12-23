Названы любимые новогодние блюда россиян: первое место разделили два завсегдатая застолий

Россияне назвали "Оливье" и селедку под шубой любимыми новогодними блюдами Фото: Иван ПРОХОРОВ

Новый год – это не только елка, подарки и каникулы, это еще и гости, встречи с близкими, большие застолья. Именно на Новый год мы готовим (и едим) самые любимые, самые вкусные, самые праздничные блюда. Зачастую готовим чуть ли не на неделю вперед, а потом завтракаем, обедаем и ужинаем салатами, запивая их шампанским. Сайт KP.RU провел предпраздничный опрос и узнал, какое у россиян любимое новогоднее блюдо.

Кто-то сомневался, что победит «Оливье»? Да, этот салат и правда занял первое место нашего рейтинга и главное место на столе 27% россиян. Однако не он один. Также 27% голосов набрала селедка под шубой. Это традиционное русское блюдо считают изюминкой новогоднего застолья больше четверти опрошенных.

15% россиян признали, что не представляют праздничного стола без бутербродов или тарталеток с икрой или красной рыбой. Это угощение традиционно считается зимним и всегда дополняет любое застолье.

9% респондентов говорят, что Новый год – не новый год без мандаринов и шампанского. Да, это нельзя назвать блюдом, но все равно, это главный атрибут праздника, уверены опрошенные.

7% россиян собираются готовить на праздники заливную рыбу или холодец. Это блюда не на каждый день, они требуют много времени и сил, но ради Нового года можно побаловать близких и себя любимого, улыбаются участники опроса.

6% опрошенных говорят, что одних салатов и закусок на Новый год мало, на столе обязательно должно быть горячее – запеченное мясо или плица.

2% добавили, что их любимый салат на праздничном столе вовсе не «Оливье», а «Мимоза». Может, у кого-то он не ассоциируется с зимним праздником, но остальные не представляют застолья без него.

Еще по 1% россиян проголосовали за мясной рулет и фаршированные яйца. Эти закуски готовят многие, но лишь у некоторых они являются самыми любимыми блюдами на столе.

Оставшиеся 5% участников исследования выбрали вариант «другое» и отдельно рассказали о своих любимых блюдах. Как правило, люди просто не смогли выбрать что-то одно и перечисляли все, что хотят приготовить в Новый год.

«Обожаю «Оливье», сельдь под шубой, мандарины с шампанским, а еще холодец и, конечно, цыпленка-табака», - делится участник опроса.

«Оливье», селедка под шубой, крабовый салат, холодец – очень все это люблю», - облизывается другой.

«Самое любимое блюдо в нашей семье - это курица с ананасами», - рассказывает третий.

«А я люблю на новый год съесть тазик крабового салата, запить двухлитровым спрайтом, а потом еще тортик», - улыбается еще один респондент.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 9,6 тысячи человек.