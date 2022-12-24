В США на заседание мэрии явилась делегация в секс-костюмах

После такого беседа в комиссии пошла по несколько иному руслу, чем это было запланировано. Фото: стоп-кадр видео

Самое обычное заседание городской комиссии в американском курортном Форт-Лодердейле (штат Флорида) превратилось в захватывающий спектакль, когда на него явились трое делегатов, упакованных в костюмы для БДСМ-вечеринок.

Дело в том, что в ходе заседания рассматривался вопрос о поиске подрядчика на переработку городского мусора со стоимостью контракта примерно в $1 миллион. Члены комиссии приготовились к долгому и нудному обсуждению, но все изменилось, когда в зал вошли три женщины, затянутые в черный латекс.

Одна из них без обиняков предложил истратить четверть суммы, предназначенной для оплаты услуг по утилизации отходов для строительства необычного заведения.

Выступавшая дама представилась Госпожой. Фото: стоп-кадр видео

– Я с нетерпением жду возможности отшлепать каждого из вас в нашей новой секс-темнице, – начала свое выступление дама, представившаяся Госпожой.

По понятным причинам после этого беседа в комиссии пошла по несколько иному руслу, чем это было запланировано изначально. Впрочем, ни вспомнить о «старой» секс-темнице, ни припомнить подобного обращения от горожан членам комиссии так и не удалось. А потому они пришли к выводу, что странный перфоманс был организован недавно открывшимся в городе ночным клубом, который заявлял об отсутствии в нем «правил, ярлыков и границ».