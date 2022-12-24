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24 декабря 2022 8:44

Звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» сделала удачную пластику

Пластический хирург Иван Володченков рассказал kp.ru об операциях Гали из «Иронии судьбы» — 73-летней актрисы Ольги Науменко
Ирина ВИКТОРОВА
В фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» Ольга Науменко сыграла в 26 лет Галю - невесту, брошенную Лукашиным 31 декабря. Фото: кадр из фильма

В фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» Ольга Науменко сыграла в 26 лет Галю - невесту, брошенную Лукашиным 31 декабря. Фото: кадр из фильма

Главный новогодний фильм для россиян «Ирония судьбы, или С легким паром!». В этом году его покажут 31 декабря в 19.15 на Первом канале. И миллионы женщин вновь посочувствуют Гале, которую в главную ночь года бросил Женя Лукашин. Несостоявшуюся невесту Лукашина сыграла актриса Ольга Науменко. Артистку долгие годы останавливали на улице, писали письма в театр со словами поддержки из-за вероломного поступка Лукашина. В фильме Эльдара Рязанова Ольга Науменко играла в 26 лет. В декабре 2022 года Ольге Науменко исполнилось 73 года, она работает и прекрасно выглядит – гораздо моложе своих лет.

Пластический и реконструктивный хирург Иван Володченков рассказал kp.ru как преобразилась Ольга Науменко.

Пластический хирург Иван Володченков рассказал об удачной пластике звезды главного новогоднего фильма

Пластический хирург Иван Володченков рассказал об удачной пластике звезды главного новогоднего фильма

Фото: Личный архив героя публикации

КАКИЕ ОПЕРАЦИИ СДЕЛАЛА ЗВЕЗДА?

Ольга Науменко недавно принимала поздравления с 73-м днем рождения, а вместе с ним комплименты от друзей и коллег по поводу своего преображения. Результат обновления впечатляет: актрисе выглядит на 53, а никак не на 73 года. От некоторых коллег в театре Науменко не скрывала: делала операцию, после нее поддерживает лицо изредка уколами красоты у косметолога. Ну а всех остальных Ольга Науменко просто благодарит за комплименты. Какие именно операции делала народная артистка Науменко?

Пластический хирург Иван Володченков изучил фото Ольги Науменко за разные годы и поделился профессиональными выводами с kp.ru.

Науменко в 2017 году выглядит моложе своих 68 лет. Фото: кадр из сериала «Сердце женщины»

Науменко в 2017 году выглядит моложе своих 68 лет. Фото: кадр из сериала «Сердце женщины»

- На фото 2017 и 2018 годов мы не видим тех серьезных возрастных изменений, которые в 68 – 69 лет есть у людей, никогда не делавших пластических операций. У актрисы мы видим носогубные складки, есть намеки на брыли. Но в таком возрасте все эти изменения более выражены: брыли переходят с нижней челюсти на шею, которая так хорошо без подтяжки не выглядит. Опытный взгляд хирурга увидит следы верхней блефаропластики: через 4 - 5 лет после нее начинает по чуть-чуть «отыгрывать» кожа верхних век, из-за чего появляется немного специфичный вид, который может заметить только специалист. Была подтяжках средней и нижней (шея) трети лица. Скорее всего, это были SMAS-пликация и платизмопластика.

В 2018 году возрастные изменения заметны, но не критично выражены: можно предположить, что первая операция была давно. Фото: кадр канала «Россия»

В 2018 году возрастные изменения заметны, но не критично выражены: можно предположить, что первая операция была давно. Фото: кадр канала «Россия»

- В 2022 году актриса преобразилась. По изображениям 2022 года можно сказать, что была сделана теперь уже классическая круговая подтяжка лица. Это и эндоскопическая подтяжка верхней трети лица (зона лба и височная зона). И классическая подтяжка средней трети лица – скорее всего, были использованы методики, которые предполагают воздействие на глубокие слои мягких тканей на лице. Когда ранее уже была одна подтяжка, тогда в дальнейшем действуют только более серьезные методики операции. Это позволяет получить максимальный эстетический результат и отличный результат послеоперационного лифтинга. Шея тоже преобразилась – и здесь была классическая подтяжка. В результате повторной операции мы видим на лице у пациентки 100% омоложение и это прекрасно. Можно сказать, что актрису оперировал хороший пластический хирург, который сделал оптимальный объем для полного комплекса омоложения и его действия привели к успешному результату. Результат работы косметологов тоже есть: были восполнены утраченные объемы на лице, качественно улучшилась структура кожи на лице и шее.

Ольга Науменко в 2022 году преобразилась - выглядит прекрасно! Фото: кадр канала НТВ

Ольга Науменко в 2022 году преобразилась - выглядит прекрасно! Фото: кадр канала НТВ

ГДЕ УВИДЕТЬ АКТРИСУ СЕЙЧАС?

31 декабря 2022 года вечером Ольга Науменко играет в спектакле «Мадам Рубинштейн» в московском Театре им. Пушкина. Науменко снимается в сериалах для модных теперь платформ и телеканалов. В 2023 году на Первом канале покажут сериал «Фаина» с ее участием, выйдут фильмы «Яга 2020» и «Сказка о женской дружбе».

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