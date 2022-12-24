Александр Пономаренко умер, пока собирали деньги на его лечении от онкологии

Звезды «Аншлага» и «Кривого зеркала» братья Пономаренко выступали всегда вдвоем. Репертуара на одного ни у Александра, ни у Валерия не было. Фото: СОЦСЕТИ

55-летний Александр Пономаренко умер 24 декабря после борьбы с онкологическим заболеванием. Звезда «Кривого зеркала» и «Аншлага», юморист Александр Пономаренко узнал о диагнозе (рак желудка 4 стадии с метастазами в легкие) полтора года назад. За это время испробовал и традиционные, и нетрадиционные способы лечения. Ничего не помогло…

Брат-близнец и коллега Александра – Валерий Пономаренко сообщил kp.ru о том, где пройдут прощание и похороны: «Прощание будет в Новочеркасске».

Жил и лечился Александр Пономаренко в Ростове-на-Дону, ездил на консультации к врачам в Москву. А малая родина братьев Пономаренко – в 35 км от Ростова-на-Дону, в городе Новочеркасске, где они родились, где живет их старенькая мама.

55-летний Валерий Пономаренко рассказал kp.ru где пройдет прощание с его братом-близнецом Александром Пономаренко. Фото: кадр канала «Россия».

Все это сложное время рядом с Александром были самые близкие люди: жена Анна, брат-близнец и коллега по сцене Валерий Пономаренко. Постоянно поддерживала вся семья: мама, дети, внуки. Александр Пономаренко умер на родине, последний месяц семья собирала деньги на лечение за границей – планировали лететь в Германию в 2023 году.

О болезни Пономаренко стало известно этой осенью – вышли интервью семьи на канале «Россия» и НТВ. Валерий Пономаренко в программе «Ты не поверишь!» рассказывал, что курсы химиотерапии не принесли брату ожидаемого эффекта. Тогда семья нашла клинику в Германии, где были готовы попробовать новый препарат в курсах химиотерапии – в надежде, что это продлит жизнь. Поэтому и начали в ноябре сбор 2 миллионов рублей на лечение за границей. Братья работали только вдвоем – репертуара на одного артиста у Валерия не было. Поэтому и зарабатывать он не мог, но друзья-коллеги помогали деньгами Александру.

Почему заболевание обнаружили так поздно – на последней стадии? Об этом kp.ru рассказал сотрудник съемочной бригады, которая делала материал о лечении артиста: «Слишком поздно обратился к врачам. Может быть, если бы реагировал на боли в желудке раньше, когда они были терпимые – то и обнаружили бы, вероятно, раньше болезнь, при обследовании. А так в итоге: врачи и в Ростове-на-Дону, и в Москве говорили одно: все методы лечения испробованы…»

Александр в больнице Ростова-на-Дону с женой, которая ежедневно приносила его любимые блюда. Здесь — тыквенный суп. Фото: кадр канала «Россия».

Мы позвонили Регине Дубовицкой, но она пока в шоке от трагической новости и не в силах комментировать уход товарища.

Сам Александр Пономаренко месяц назад дал интервью в программе «Малахов». Он рассказал как полтора года назад узнал о болезни: дома в Ростове-на-Дону ему резко стало плохо. Была нестерпимая боль в животе: «Вызвали «Скорую». Сделали экстренную операцию по прободной язве. После гистологии выяснился диагноз – рак желудка. Шок был…» Пономаренко и подумать не мог о том, что болен. Ведь он всегда был на ЗОЖ: занимался спортом, йогой, мясо не ел…

Артист перенес первые 10 курсов химиотерапии нормально, но они не помогли. Потом было еще 6 курсов. Но стала появляться «побочка» - опухали руки, болели ноги. Лечение не помогло. В отчаянии семья обратилась к травнице-знахарке, которая якобы помогала избавляться от тяжелых болезней. Александр общался со знахаркой по видеосвязи, а потом получил от нее фитосбор – семья заплатила за это 100 тысяч рублей. После приема отвара Пономаренко стало плохо, он потерял сознание – врачи спасли. После огласки знахарка (фельдшер по образованию) вернула деньги.

Александр Пономаренко мужественно переносил болезнь: потерял 20 кг и весил всего 55 кг; ему сложно было ходить – но он вставал и шел. Не хотел, чтобы кто-то знал о болезни. Но близкие уговорили придать огласке эту информацию: так легче будет собрать деньги на лечение. Быть может, эта трагичная история спасет чью-то жизнь: заставит вовремя обратиться к врачу, не игнорируя боль. В последнем интервью за месяц до смерти Пономаренко сказал: «Несмотря на физическое состояние (где-то по лестнице не могу подняться) - понимаю, что это время и я справлюсь. Нет чувства обиды: почему я тут лежу, а они бегают. Вот потому, что вот так вот. Меня удерживает молитва. Это большая сила. Очень важно верить. Я верую…»

Жил и лечился Александр Пономаренко в Ростове-на-Дону, ездил на консультации к врачам в Москву. Фото: кадр канала «Россия».

Семья искала способы продлить жизнь Александру. Клиники Израиля не брались помочь, в одной из клиник Германии сообщили, что можно попробовать другое лекарство для химиотерапии. Но жизнь Александра Пономаренко оборвалась 24 декабря 2022 года. У талантливого артиста Александра Пономаренко осталась семья: мама, жена, сын, дочь, внуки, брат.