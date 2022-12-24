Назовите ураган "Вовчиком" – в США после отлета Зеленского пришел невиданный "зимний шторм"

Пока Зеленский находился в США, погода вела себя нормально, и все проходило штатно. Но стоило ему только уехать, как вот это все началось… Фото: REUTERS

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В Соединенных Штатах Америки – кошмар и ужас: снежная буря в сочетании с резким похолоданием, которые в таком комплекте случаются не чаще, чем раз в 40-50 лет. Ветер в Нью-Йорке сбивает с ног людей, сносит хилые конструкции и засыпает их снегом. Многие федеральные трассы закрыты из-за дорожных аварий и снега. В Огайо только в одной их них столкнулись более 50 автомобилей. "Зимний шторм" убил уже свыше 20 человек. Некоторые просто замерзли на улицах городов, как это любят показывать в фильмах-катастрофах.

Отменены свыше 15 тысяч авиарейсов, задержаны еще больше. И все это буквально в канун Рождества, когда миллионы американцев привыкли улетать на рождественские каникулы. Брюс Уиллис не смог бы спасти жену и отвоевать у террористов аэропорт. А юный Кевин не остался бы один дома, потому что родители не улетели бы никуда, а спустя пару часов вернулись домой. Наверняка они бы даже из дома в аэропорт не смогли бы доехать. "Зимний шторм" затронул Нью-Йорк, Теннеси, два десятка других штатов. Без электроэнергии остались более полутора миллионов потребителей,

В Соединенных Штатах Америки – кошмар и ужас: снежная буря в сочетании с резким похолоданием, которые в таком комплекте случаются не чаще, чем раз в 40-50 лет. Фото: REUTERS

В зону экстремальной зимней непогоды попали более двухсот миллионов американцев, но их невзгоды могут усугубиться еще больше. Мощная метель сопровождалась резким падением температуры в течение всего одних суток. В некоторых штатах температура упала до -45 градусов по Цельсию. В западной Канаде столбик термометра опустился и того ниже – до минус 53 градусов.

Какое-то совсем не веселое Рождество получается у американцев, без этих "Джинглл белс" и тили-бомского перезвона колокольцев оленьей упряжки толерантной версии деда Мороза.

Миллионы американцев сейчас сидят у своих каминов, теребя так и не пригодившиеся авиа- и прочите билеты и молча сглатывая невидимые миру слезы, немо вопрошают: "За що?" И ведь все может стать еще хуже, если нынешний "зимний шторм" превратится в "циклон-бомбу", когда температура упадет еще ниже, ветер усилится, а количество осадков увеличится.

А мы им можем ответить всего одним словом, и описав причины настоящих бедствий, и предсказав их же, но в будущем. И это слово – Зеленский. Он улетел домой, но привезенное им Зло набросилось на Америку.

12-го апреля 2019-го по приглашению президента Франции Зеленский посетил Париж. Фото: EAST NEWS

ЗДОРОВЕНЬКИ БУЛЫ, МЫ З УКРАЙНЫ, ВАМ "ЧЕРНАЯ МЕТКА"

Пока Зеленский находился в США, погода вела себя нормально, и все проходило штатно. Но стоило ему только уехать, как вот это все началось…

И не стоит американцам себя обманывать. Именно так и именно такое уже было.

12-го апреля 2019-го по приглашению главы Франции Зеленский, еще будучи кандидатом в президенты, посетил Париж. А спустя всего 3 дня после отъезда сгорела самая главная историческая и религиозная достопримечательность столицы Франции – Собор Парижской Богоматери. Восстановить его не могут до сих пор.

После визита Зеленского к Эрдогану Турцию основательно потрясло землетрясение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После визита Зеленского к Эрдогану Турцию основательно потрясло землетрясение, а Германию, стоило президенту Украины уехать, накрыло наводнение. И чуть не смыло целые земли. Вместе с Бельгией и половиной Голландии.

Даже до Японии дотянулась карма Зеленского. После приезда четы Зеленских на интронизацию императора Японии страну накрыли тайфуны небывалой силы. А в столице Индонезии, стоило лишь властям пригласить Зеленского на саммит "Большой двадцатки" сгорел и рухнул купол главной мечети Джакарты. После этого Индонезия, усвоив урок, решила не настаивать на очном присутствии на саммите украинского президента. И саммит прошел без лишних несчастий и стихийных бедствий.

Даже до Японии дотянулась карма Зеленского. После приезда четы Зеленских на интронизацию императора Японии страну накрыли тайфуны небывалой силы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Даже в родной Украине после приезда Зеленского в Одессу там дерьмом затопило местные пляжи.

И Джозеф Байден не мог не знать этого всего, приглашая Зеленского в Вашингтон. Но то ли амнезия, то ли жажда денег оказались сильнее. И переболевший сам ковидом после рандеву с Оленой Зеленской президент США решился на больший риск.

А вот другим повезло меньше.

"ВЕСТНИК СМЕРТИ"

Счет "жертвам Зеленского" открыл султан Омана Кабус бен Саид. Зеленский прилетел в Оман 2-го января праздновать начало нового 2020 года, но после того, как журналисты прознали про его приезд, превратил свой отдых в деловую поездку, и даже встретился с султаном на якобы деловых переговорах, тема и подробности которых так и остались неизвестны. После встречи с Зеленским султану резко поплохело, и он умер спустя несколько дней после встречи 10-го января. А ведь 50 лет до того спокойно правил Оманом.

Счет "жертвам Зеленского" открыл султан Омана Кабус бен Саид. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер Японии Синдзо Абэ жизнерадостно жал руку президенту Украины в октябре 2019-го. Потом он ушел в отставку, а спустя некоторое время решил вернуться. Но не учел "фактор Зеленского". В июле 2022-го на предвыборном уличном выступлении его застрелил отставной военный моряк ВМС Японии, который и не намеревался убивать Абэ.

В июле 2022-го на предвыборном уличном выступлении Абэ застрелил отставной военный моряк ВМС Японии (на заднем плане). Фото: REUTERS

А вот президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи сумел выкрутиться. 25-го июля он прибыл с визитом в Киев, встретился с украинским коллегой, поручкался и выразил всяческую поддержку. Но еще до конца июля, стоило Алехандро вернуться в свою страну, как его кортеж был обстрелян неизвестными. Хотя сам президент и не пострадал, несколько сотрудников его охраны были ранены.

Впрочем, далеко не для всех встречи и близкие отношения с Зеленским заканчивались настолько неблагополучно. И у старушки Пелоси еще есть шансы остаться в живых. Все может закончиться перспективой уголовных дел, как это сейчас выглядит, например, для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца, главы Евродипломатии Жозепа Борреля, премьер-министра Чехии Андрея Бабича. Или обычными отставками, как для Бориса Джонсона, Лиз Трасс, болгарского премьера (теперь уже с приставкой экс-) Кирила Петкова, экс-премьера Италии Марио Драги, и все той же Ангелы Меркель, которая с момента первых переговоров с Зеленским при каждой встрече с ним охватывает теперь неудержимая трясучесть организма.

Впрочем, далеко не для всех встречи и близкие отношения с Зеленским заканчивались настолько неблагополучно. И у старушки Пелоси еще есть шансы остаться в живых. Фото: REUTERS

Вспоминать, так вспоминать. Стоило только Трампу в бытность президентом встретиться с Зеленским, как фьють – ему пришлось со своим президентством тут же попрощаться.

"Друг Зеленского" – это фактически приговор. Но западные политики могут в это не верить. И игнорировать "черную карму" Зеленского. И падать один за другим, словно кегли в боулинге, сбитые разящей рукой не знающего промахов Зеленского.

Так что Пелоси все же стоит поберечься. Да и страны свои могли бы поберечь, если уж на то пошло. А нынешний "зимний шторм" в США могут назвать "Володей" в честь президента Украины, это ведь только тайфуны называют женскими именами. А ураган можно и так. Конечно, после того, как он закончится, и американцы выживут.

Пока Зеленский возглавляет Украину, ничего еще не закончено.