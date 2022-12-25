«Выгрызается каждый дом, каждая улица» - Почему трудно дозвониться на передовую, а города не берутся наскоком

Военкор «КП» в Youtube-стриме «Комсомолки» ответил на вопросы читателей нашей газеты Фото: Александр КОЦ

ЧТО ВОЕНКОР «КП» ДЕЛАЕТ В СПЧ

- Мы, во-первых, поздравляем тебя с включением в Совет по правам человека при президенте России. В чем заключается твоя деятельность в этом Совете?

- Это на самом деле консультативный орган, который вырабатывает для президента предложения по развитию гражданского общества и по защите прав человека. С обращениями граждан эта организация не работает. Есть аппарат уполномоченной по правам человека Москальковой, вот там занимаются обращениями граждан.

Но в СПЧ много представителей правозащитных организаций (и не только), которые у себя с этими обращениями и работают. К примеру, Татьяна Георгиевна Мерзлякова, омбудсмен Свердловской области, которая несколько раз ездила в зону спецоперации, фактически на «передке» общалась с бойцами. Я вхожу в Совет как представитель военкорства. Но за мной не стоит никакая организация, поэтому я обращениями граждан занимаюсь лично, насколько у меня хватает сил и времени.

- Что-то удается решить?

- У нас отсутствовала Полевая почта. Сейчас она появилась, но пошли жалобы на ее работу, некоторые посылки возвращают, они не доходят до адресата. Не всегда какие-то вещи происходят по вине Минобороны. Я занимался случаем одной женщины, у которой две посылки не дошли. Там все-таки недочеты в работе Почты России. Потому что там впервые с этим столкнулись. Сейчас многое на почте автоматизировано - не там галочку поставил – и всё, идет возврат посылки. Сейчас над этими проблемами реально работают. Связь родных с бойцами – это очень важно. Семья кадрового военного прекрасно понимает, что если муж, отец или сын не выходит на связь месяц, это нормально, так бывает у человека служивого. А когда люди гражданские, еще месяц назад их сын работал на заводе, а теперь он солдат, и две недели не выходит на связь, уже люди тревожатся. В зоне спецоперации бывают места, где связь не ловит или где запрещено выходить в эфир, потому что тут же по сотовому сигналу будет нанесен удар противника. Поэтому я бы призвал родственников не стараться сделать так, чтобы ваш сын или муж постоянно вам звонил. Иногда звонок с передовой – это опасность.

КАК ДОСТАВИТЬ ТЕПЛОВИЗОР

- У нас такой вопрос: «У кого можно попросить помощь с тепловизорами? Муж мобилизован, написал нашему губернатору, тот сказал, что большие траты...»

- Надо искать волонтеров в своих регионах. Или обращаться к уже зарекомендовавшим себя. Нет единого центра, в который вы бы позвонили, и вам тут же прислали необходимое. И, к сожалению, есть такая поговорка: «Кому война, кому мать родна». Есть случаи, когда гуманитарка, которая направляется по запросу бойца, вдруг продается где-то на черном рынке. Поэтому если я, например, с кем-то работаю, то только по запросам командиров конкретного полка или бригады. Вот приходит артиллерист к начальнику артиллерии полка: «Мне надо 3 коптера, 2 тепловизора». Он звонит мне. Это те, с кем я постоянно работаю, я не могу снабжать всех. Есть подразделения, с которыми у нас сложились добрые отношения, я им помогаю.

Это тоже работа – найти канал поставок. Нет такого, что вот он, свободный рынок, выбирай волонтера, который будет на тебя батрачить. Но инициативные командиры сами у себя это все выстраивают. А там, где командир этим заниматься не хочет, там немножко похуже со снабжением.

Понятно, что сейчас снизилась активность тяжелой техники. Потому что распутица превратила поля в непроходимую муляку, а по асфальту гонять танки – это гробить дороги. Фото: Александр КОЦ

МОБИЛИЗОВАННЫЕ МОЛОДЦЫ. И ПРОДВИЖЕНИЕ ЕСТЬ

- Был популярен прогноз о замедлении боев с приходом зимы. Зима пришла, но Артемовск наши успешно продавливают. Идут бои за Соледар, Авдеевку…

- Великая Отечественная не прерывалась на зиму. Да и взятие Донецкого аэропорта в 2015 году или бои за Дебальцево тоже шли зимой. Понятно, что сейчас снизилась активность тяжелой техники. Потому что распутица превратила поля в непроходимую муляку, а по асфальту гонять танки – это гробить дороги. При этом мы видим, что на Сватовском рубеже противник атакует буквально ежедневно. Но атаки там отбиваются. Кстати, уже и нашими мобилизованными.

Мы видим «мясорубку» вокруг Артемовска, идет пошаговое наступление в районе Угледара, движение на Авдеевку, тяжелое, упорное, потому что выгрызается каждый дом, улица. Очень сильно упирается противник. То есть, идут позиционные бои, но с небольшим нашим продвижением. Увеличился объем работы российской артиллерии на порядок. Причем, увеличилась и точность.

- За счет чего?

- Мы пришли к тому, что у нас формируется тот самый разведывательно-ударный контур, когда цель от разведчиков на передовой напрямую передается на орудие, и оно открывает огонь в течение 2 минут, можно считать - моментально. И в такой схеме уже успешно работают мобилизованные. Я у их командиров спрашиваю: «А стреляют-то как они вообще?» На что он на полном серьезе мне: «Ювелирно!»

«Я ПРОБЛЕМ НЕ СКРЫВАЮ. НО ЭТО МОЯ АРМИЯ!»

- У нас есть люди, которые не до конца поняли, что произошло с Херсоном. Андрей Грибановский спрашивает: «Почему постоянно рассказываете об успехах российской армии, а потом эта армия уходит из Херсона?»

- Я не могу отвечать за всех, я отвечаю только за себя и за свои репортажи. Я не пишу, что у нас все хорошо, что проблем нет. Я всегда о них говорю. Может, не так резко, как кому-то хотелось бы, потому что все-таки это моя армия. И от меня, в том числе, зависит решение проблем в ней. Я участвую в этом, в отличие от тех, кто на с диванов хает наши родные Вооруженные силы. По Херсону нет простого ответа. Там невозможно было полностью защитить линии снабжения. Поэтому, к сожалению, пришлось оставить город, чтобы наша группировка могла занять оборону по уже подготовленным линиям.

Да, это было тяжелое наследство, которое досталось генералу Суровикину от предыдущих командующих. Понятно, когда мы начинали спецоперацию, рассчитывали на другое. Но оказалось, что украинскую армию готовили к этому конфликту. Оказалось, населению промыли мозги русофобией, и никто нас пирогами и цветами не встречал. Для кого-то это было открытие. К сожалению, многие жили еще представлениями 2014 года об украинской армии. Но это не значит, что мы проиграли. Тут можно долго копаться в причинах, но у людей, которые воюют, на это нет времени, они делают свою работу.

КОГДА ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАХОЧЕТ ПЕРЕГОВОРОВ

- Зеленский заявил, что никаких переговоров не будет, пока Россия не отступит к границам 1991 года. Откуда все эти заявления?

- Зеленского очень сложно заподозрить в самостоятельности. Захотят его кураторы принудить к переговорам с Россией, он первым побежит и скажет – давайте говорить. Это ж такой человек, как беременная женщина, - очень непостоянное настроение у него.

- При этом он не согласен с нашими условиями?

- Мы призываем Киев вывести войска с Донбасса – ну, понятно, что там этого делать не будут. Там пока есть силы упираться. А о потерях Зеленский даже не беспокоится.

- Почему вооружение Украине до сих пор спокойно поставляется с Запада?

- Может, потому что у нас не хватает разведданных? Есть вопросы логичные – почему мы до сих пор не разбили все железнодорожные мосты и тоннели? Во-первых, их очень сложно разбить. Они строились при Советском Союзе, в расчете на то, чтобы выдержать удары с воздуха. Опыт того же Антоновского моста под Херсоном это показывает. Чтобы было понятно - в последнюю ночь российская легкая техника выходила по нему. Хотя по этому мосту было 142 попадания американскими «Хаймарсами». Просто положили толстые железные листы поверх воронок. И проехали. А что уж говорить о железнодорожных мостах! Надо очень много высокоточного оружия, чтобы их обрушить.

Но посмотрим, как дальше будут вестись удары по критической инфраструктуре противника, потому что от этого тоже большой эффект. Пусть не молниеносный, пусть накопительный.

- Тут поднимается вопрос о том, что без света и воды остаются украинские города…

- У меня заочно спор с гражданами Украины завязался об этом. Слушайте, если вы остались без света или воды, то в Донецке без воды уже нескольких месяцев. Киев восемь лет убивает инфраструктуру Донбасса, но все молчали и молчат. Тут вижу, а тут – не вижу. Так получается? А проблемы электричества на соцобъектах решаются очень просто – дизельными генераторами. Вы со своих властей спросите, почему в ваши больницы не ставят генераторы. Почему вашим властям важнее тратить деньги на снаряды, которыми они бьют по мирным кварталам Донецка?! Вот об этом спросите.

Антоновский мост Фото: Александр КОЦ

НАША ОБОРОНКА — ВОТ КТО МОЖЕТ ПЕРЕЛОМИТЬ КОНФЛИКТ

- Очевидно, что главные выгодоприобретатели конфликта на Украине – это даже не Запад в целом, а США. Что должно произойти, чтобы там сказали – все, хватит, останавливаемся.

- Да ничего они не остановятся. Я вас уверяю, у них нет цели, чтобы Украина победила Россию. У них одна цель - разрушить Россию. Измотать экономически, раскачать извнутри – эта задача у американцев. Многие могут сказать, что это штамп, пропаганда. Но нет! Это реальность.

И поэтому мне кажется, что главными выгодоприобретателями могут стать российская промышленность, оборонка, наука, которые сейчас, как и в Великую Отечественную, должны семимильными шагами расти и поставлять на передовую то, что смогло бы переломить конфликт. У нас сейчас другого выбора просто нет. Когда США так близко к своей заветной цели – разрушить Россию – они от этой цели просто так не откажутся.

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