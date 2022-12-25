В США признали, что события на Украине сближают Россию и Турцию

У лидеров двух стран есть взаимный интерес и свой взгляд на дальнейшее сотрудничество Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская военная спецоперация на Украине подталкивает Россию и Турцию друг к другу, считают в американском ежедневном деловом издании The Wall Street Journal. И у лидеров двух стран есть взаимный интерес и свой взгляд на дальнейшее сотрудничество.

Так, полагают в WSJ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган делает все возможное, чтобы за счет углубления связей с Россией подержать национальную экономику. В свою очередь российский лидер Владимир Путин видит в Турции возможность «открыть мир, особенно из Черноморского региона».

Также авторы The Wall Street Journal утверждают, что для Эрдогана контакты с Россией являются крайне необходимыми еще и по той причине, что отношения с членами НАТО у Турции складываются не слишком хорошо.

В октябре российский президент предложил своему турецкому коллеге создать газовый хаб для поставок голубого топлива в страны Евросоюза. Спустя некоторое время Эрдоган заявил, что на территории Турции ведутся подготовительные работы в рамках этого проекта. Буквально накануне эту информацию подтвердил вице-премьер России Александр Новак, отметив, что помимо Турции в создании хаба могут участвовать и другие страны.