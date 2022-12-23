Вице-премьер Новак допустил участие в газовом хабе в Турции поставщиков из третьих стран Фото: REUTERS

В проекте газового хаба в Турции могут принять другие поставщики газа, кроме «Газпрома», сообщил заместитель председателя правительства России Александр Новак.

«Поскольку в Европу на сегодняшний день по южному направлению поставляют и Алжир, и Катар, и Азербайджан, то речь идет о создании некоего хаба, в котором бы участвовали не только российские поставщики, но и другие экспортеры», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Решения по созданию газового хаба в Турции будут приняты в течение следующего года, добавил вице-премьер.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял журналистам, что международный газовый хаб будет создан в кратчайшие сроки. По его словам, наиболее подходящим местом дня хаба станет район Фракия в европейской части страны.

Как писал сайт KP.RU, в середине ноября создание газового хаба в Турции с Эрдоганом обсудил президент России Владимир Путин.