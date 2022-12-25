Незавидная судьба и страшная болезнь Александра Пономаренко: Коллеги по шоу Петросяна не успели помочь

У многих поклонников возник законный вопрос: почему деньги на лечение не нашлись у коллег Пономаренко? Фото: стоп-кадр канала «Россия»

Александр и Валерий Пономаренко прославились в начале нулевых, когда появились на телеэкранах в популярном юмористическом шоу "Кривое" зеркало". В придуманном Евгением Петросяном проекте дуэт начал выступать практически с момента создания шоу (уже с третьего выпуска). К славе шли достаточно стандартным путем - с детства братья увлекались юмором, Александр к тому же отлично играл на гитаре. Правда, в первоначальных планах у Валеры и Саши была не эстрадная, а кинокарьера - ребята даже поступили в Ростовский кинотехникум, но после службы в армии мысли о кино оставили. Александр сосредоточился на музыке: окончил музыкальное училище, основал свою группу, а Валерий, который уже начал активно работать как пародист, загорелся идеей сделать семейный юмористический дуэт. И попал с этой идеей в десятку - братский тандем, исполнявший зажигательные музыкальные пародии, полюбился публике, взял несколько призов на крупных фестивалях, а вскоре состоялось и ставшее поворотным в карьере дуэта появление в "Кривом зеркале".

Коллеги Александра по юмористическому цеху, вспоминая о нем, отдают должное таланту артиста.

«Эти два парня совершили настоящую революцию в нашем жанре, - заявил Владимир Винокур. - Очень жаль, что теперь одного из участников этого великолепного дуэта с нами больше нет».

"Саша был очень музыкальным, виртуоз, каждый день по 2-3 часа репетировал на балалайке и гитаре, - вспоминает Николай Бандурин. - Он в совершенстве владел этими инструментами, замечательно пел..." .

Высказался и Андрей Малахов, снимавший покойного совсем недавно: « Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее. Очень жаль. Царствия Небесного»

У многих поклонников возник законный вопрос: почему деньги на лечение не нашлись у коллег Пономаренко? Почему не помогли они? Отчасти ответ на него дала Клара Новикова, сообщившая о планах провести благотворительный концерт звезд юмористического цеха, все средства от которого должны были пойти на лечение Александра.

Состоится ли этот концерт теперь, неизвестно - не исключено, что его все же стоит провести, дабы помочь родным покойного, его жене и детям, а также брату Валерию, который вряд ли сможет быстро перестроиться и начать выступать сольно (у него даже нет для этого подходящего репертуара). Нет у Валерия и сбережений - они, как нетрудно догадаться, ушли на лечение брата.

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