В последние годы Алексей Маслов работал на посту спецпредставителя АО «Концерн «Уралвагонзавод» по военно-техническому сотрудничеству. Фото: «Уралвагонзавод»

Уроженец Курской области, который появился на свет в год ухода Сталина и Берии, Алексей Маслов с детства грезил военной службой. Отслужив срочную в Советской армии, он в начале 1970-х поступил в Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище имени Верховного Совета УССР. Прошел все карьерные ступени советского офицера. Командовал взводом, потом ротой, позже танковым батальоном в Прикарпатском военном округе.

Биография Алексея Маслова:

В начале 1980-х годов с отличием окончил Военную академию бронетанковых войск имени маршала Малиновского. По окончании академии, в 1984-м году стал заместителем командира, а два года спустя - командиром танкового полка. В 1988-м полковник Маслов уже был заместителем командира танковой дивизии в Чехословакии, в Центральной группе войск.

Через два года он занимает такую же должность - но уже в танковой дивизии в Приволжско-Уральском военном округе.

В 1994 полковник Маслов возглавляет 15-ю гвардейскую Мозырьскую танковую дивизию в Уральском военном округе, где через год получает звание генерал-майора.

По окончании в 1998-м году Военной академии Генштаба ВС РФ, назначается на должность заместителя командующего войсками Забайкальского военного округа по боевой подготовке. А через год возглавляет Управление боевой подготовки штаба Сибирского военного округа.

В 2001 получив звание генерал-лейтенанта, командует 57-м армейским корпусом в Сибирском военном округе.

В 2003 становится начальником штаба и первым заместителем командующего войсками Северо-Кавказского военного округа.

Получив в 2004 звание генерал-полковника, в ноябре того же года указом Владимира Путина назначен Главнокомандующим Сухопутными войсками РФ. Два года спустя президент страны присваивает Алексею Маслову звание генерала армии.

В начале августа 2008-го главком назначается главным военным представителем РФ при НАТО в Брюсселе.

В октябре 2011 года он уволен в запас.

В последние годы работал на посту спецпредставителя АО «Концерн «Уралвагонзавод» по военно-техническому сотрудничеству.

В 69 лет, 25 декабря 2022-го, генерал армии в отставке скоропостижно ушел из жизни в главном военно-клиническом госпитале имени Бурденко в Москве.