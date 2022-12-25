Умер Алексей Маслов, бывший главнокомандующий сухопутными войсками ВС России

Фото: «Уралвагонзавод»

Умер Алексей Маслов - бывший главнокомандующий сухопутными войсками Вооруженных сил России. Генерал армии скончался в возрасте 69 лет.

- Руководство АО "Концерн "Уралвагонзавод" с глубоким прискорбием сообщает, что 25 декабря в 08:20 в Главном военно-клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко на 70-м году жизни скоропостижно скончался Алексей Федорович Маслов, - сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод".

Напомним, за время службы Маслов прошел путь от командира взвода до главнокомандующего Сухопутными войсками, а также был главным военным представителем России при НАТО.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью героя России генерала армии Анатолия Квашнина. О его смерти стало известно в пятницу, 7 января 2022 года. Квашнин скончался от последствий коронавирусной инфекции.