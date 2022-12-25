Владимир Соловьев показал видео боевого слаживания танкового батальона, укомплектованного "Арматой". Фото: Кадр видео

Российские специалисты совершенствуют военную технику и продолжают создавать новые, не имеющие аналогов в мире, вооружения. Одной из таких машин является танк Т-14 "Армата", который сейчас проходит боевое слаживание на российских полигонах.

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев 25 декабря показал видео боевого слаживания танкового батальона, укомплектованного "Арматой". Телеведущий уточнил, что не будет называть точное место, где военные проходят обучение, но отметил существенное количество боевых машин, которые работают на полигоне не только по одиночке, но и совместно.

- Я не скажу, что именно у "Арматы" есть из вооружений, но это станет крайне неприятной неожиданностью для любых войск, которые попытаются встать у нас на пути. И что важно, мы говорим не о единичном экземпляре, а о существенном количестве [танков], которые будут определять характер боя на определенных направлениях, - сказал Соловьев в эфире телеканала Россия 24.

Специально для радио "Комсомольская правда" военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец раскрыл особенности уникального танка и рассказал про его главные "фишки".

Фото: кадр видео

По словам эксперта, "Армата" является "танком-управленцем", которому нет равных.

- Я имел честь быть первым российским военным журналистом, которому министр обороны разрешил побывать в этом танке. Я написал об этом в «КП». Я в первой своей солдатской жизни был танкистом. Когда я залез в «Армату», то первое впечатление было примерно такое, как если бы из сельского трактора, такого, у которого везде такие рычаги, я пересел бы в кабину современного суперлайнера. Я не увидел там ни колесиков, ни рычагов, ни тормозов, ни газа. Инструктор, который был со мной, говорит: вы отстали от жизни, вы джойстиком работайте, - отметил Виктор Николаевич.

Сейчас Т-14,как сообщил Соловьев, находится на боевом слаживании. Что будет дальше?

- Этот танк испытывается долго. И я думаю, что его потихоньку будут подтягивать к полю боя. Его сейчас на российских полигонах наши испытатели «убивают» в различных режимах – в холодных, в горячих, в грязи, в песке и так далее, - отметил полковник Баранец.

Фото: кадр видео

Чем хорош танк "Армата"

- Первое отличие этого танка от всех классических танков, что экипаж находится отдельно от снарядов. Если вражеский снаряд в обыкновенный танк попадает, он взрывается, экипаж взрывается. Здесь экипаж отделен мощной броней от снарядов. Снаряды поставляются автоматически. Кнопочку нажал солдат, прицелился командир, стрельнул. Все это работает.

У танка могучий двигатель. Причем он может быть и 1300 «лошадей», а может быть и 1500. У него интересная пушка 125-миллиметровая, которая, пока испытывается танк, может перерасти в 152-миллиметровую. Из этой же пушки можно стрелять управляемой ракетой. У этого танка очень мощная защита. Сначала динамическая защита. Корпус танка обкладывается специальными пластинами. Когда американский «Джавелин» подлетит к нашей «Армате», то, возможно, даже навстречу ему полетит в самый последний момент эта пластина. Или эта пластина взорвется вместе с боевой частью «Джавелина». А экипаж не пострадает. Может, его только хорошенько тряхнет там, - рассказывает военный обозреватель.

Фото: кадр видео

"Танк-управленец"

- Еще одна фишка «Арматы» - это система «Афганит». Когда супостат стрельнет по танку Т-14, то система «Афганит» моментально засекает снаряд, который летит в танк. И она посылает ему навстречу свой снаряд, который либо его подрывает, либо сбивает с траектории. Но и это еще не все. У любого танка самое слабое место – башня. Туда стараются целить и «Джавелины», и авиационные ракеты. И тут наши золотые головы из оборонки предусмотрели. Они поставили и сюда не только автоматический зенитный пулемет, но и систему, которая будет способна отражать и снаряды, которые летят в башню танка. Я не знаю в мире другого такого танка, как «Армата», который был бы так напичкан электроникой.

Когда я говорил с конструкторами, они вскладчину делали танк. Кто-то траки, кто-то двигатель, кто-то пушку, кто-то варил сталь. Они сами поражались, что в итоге получился интеллектуальный танк. Этот танк появится на поле боя не просто как боевая единица. Это будет сетецентрический танк. Потому что он будет наблюдать на поле боя за ситуацией и передавать на танки Т-90 или Т-72 и положение на поле боя, и те цели, которые эти танки должны уничтожить в первую очередь. «Армата» тоже будет стрелять. Мы получаем Т-14 уже не просто как боевое железо, которое обладает особенностями тактико-технических характеристик, но и танк-управленец, - подытожил Баранец в беседе с журналистами радио "Комсомольская правда".

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