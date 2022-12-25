Астролог Тамара Глоба предсказала крах карьеры Ксении Собчак и звезд-русофобов

Тамара Глоба рассказала, как встретить 2023 год, чтобы он принес удачу. Фото: социальные сети

За минувший год в российском шоу-бизнесе произошли большие перемены. Артисты-патриоты вышли на первый план и получили поддержку людей. Теперь уже экс-звезды сбежали из страны туда, где можно пересидеть или выступить против соотечественников. Прогноз для таких артистов дала известный астролог Тамара Глоба. В интервью на YouTube для канала «Стрелец-молодец» Тамара Глоба сделала прогноз на 2023 год для звезд, которым будет непросто. И рассказала, как привлечь удачу в свою жизнь в новом году.

Смена элит в культуре, шоу-бизнесе

- Это было и в 2022 году. Но 2023 год еще более агрессивно уберет многих творческих людей, которые находились в агрессивном антироссийском состоянии. Будут проявляться люди, которые относились к творческой элите, в других странах. Но возможность заработков только на творческой основе будет непростая.

Проблемы Ксении Собчак

- Все, что связано с прошлым будет работать во многом против нее. Может быть какая-то возможность укрепления деятельности в следующем году. Но период, который прошел осенью (речь о том, что сотрудники Ксении Собчак под арестом из-за уголовного дела о вымогательстве) для нее самый критичный. Время, когда вся ее деятельность может сойти на нет – последующие три с половиной года. (Кстати, Ксения Собчак уже просмотрела прогноз и прокомментировала: «Никогда не верила в астрологию»).

Как встречать 2023 год

- В первую очередь нужно встречать в ярком, блестящем. Этот год как «американские горки» - он и тяжелый, и взрывной, он и сложный. Нужно встречать его обязательно с радостью. Нужно радоваться тому, что наступаю т новые времена. И нужно искать свое место. Этот год хорош для лидеров, для тех, кто может смело шагнуть вперед в будущее. 2023-й удачен для тех, кто может проявить себя. Поэтому вещи яркие – блестящие. Даже если это не золото и серебро, но вещи должны быть обязательно с блестками.

Как привлечь удачу в 2023 год - Новогоднее обращение Тамары Глоба

- Нас ждет непростой год, когда радости и печали, когда прибыль и потери смешаются в один бурный поток. И в этом потоке буквально появится наше будущее. Свет, который даст нам жизнь. Этот год для всех интересный, но в это же время трудный, а для кого-то и очень счастливый, потому что он приносит перспективы. И когда уходит прошлое – приходит будущее, приходят новые возможности. Желаю не только новых возможностей, но побольше радости. Год принесет удачу тем, кто смел, кто является лидером по своей природе. Но также и тем, кто умеет строить, сберегать, и последовательно спокойно помогать другим. Также он принесет удачу и людям, которые поддерживают окружающих. Этот год многоплановый, поэтому найдите себя в этом потоке бурных перемен.

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