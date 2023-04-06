Сильвио Берлускони попал в реанимацию: У политика диагностировали рак

Берлускони в очередной раз был госпитализирован Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда 5 апреля бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в очередной раз был госпитализирован, местные СМИ поначалу не придали этому особого значения. Мол, политик направился в миланскую больницу Сан-Рафаэле, в которой он регулярно проходит обследования, на этот раз — из-за подозрений на пневмонию. Для человека в его возрасте, а Кавальере уже 86 лет, в этом нет ничего экстраординарного. Тем более, что в лечебное учреждение он прибыл сам, на автомобиле вместе со своей спутницей Мартой Фашиной.

Однако к середине дня дурные вести посыпались как из рога изобилия: одна тревожнее другой. Стало ясно, что воспаление легких — серьезное, потребовалась интенсивная медикаментозная терапия, а затем и вовсе — перевод в реанимацию. К вечеру достоянием общественности стали и другие, ранее известные лишь узкому кругу лиц, детали состояния здоровья Сильвио. Как заявил газете «Corriere della Sera» Альберто Дзангрилло, личный лечащий врач политика, Берлускони уже некоторое время страдает миеломоноцитарным лейкозом (злокачественное заболевание крови) и именно на фоне этого хронического заболевания развилась легочная инфекция.

Согласно заверениям медиков госпиталя, состояние экс-премьера 6 апреля стабилизировалось, он «положительно реагирует на антибактериальную терапию, однако ситуация требует максимальной осторожности». При этом эти обнадеживающие прогнозы звучат на фоне очереди из родственников и соратников Сильвио, которые один за другим приходят навестить «политического патриарха». Марина и Паоло Берлускони, старшая дочь и брат Сильвио, посетили его уже дважды, а другие его дети — Барбара, Пьер Сильвио и Луиджи приезжали сегодня. Также побывали в палате политика Феделе Конфалоньери, президент «Mediaset», и один из ближайших друзей Берлускони, бывший сенатор, Марчелло Делл'Утри.

- Сильвио выглядит намного лучше, чем вчера. Врачи следят за ним, но поговорить с ним так и не удалось, он спал, - попытался успокоить Конфалоньери дежурящих у входа в госпиталь журналистов. Пожелала скорейшего выздоровления и выразила свою поддержку лидеру «Вперед, Италии!» и действующая премьер-министр Джорджа Мелони, сама позвонившая Берлускони. Сегодня также состоялись телефонные разговоры политика с другими членами «правой коалиции» - его однопартийцами и секретарем «Лиги» Маттео Сальвини.

Не меньшее беспокойно вызывают публикуемые в местных ведущих СМИ пространные статьи, напоминающие черновики некролога, с перечислением важных вех в жизни Берлускони и ключевых моментов его биографии.

Нам же остается только сказать «Вперед, Сильвио!» и пожелать, чтобы, пожалуй один из самых известных в России итальянцев, снова, как это бывало не раз, воспрянул и еще разок «навел шороха» в местном политическом болоте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Миллиардер Берлускони оправдан по делу о секс-вечеринках с девушками "Бунга-бунга"

Одиннадцать лет грязи и политического ущерба закончились, - прокомментировал вердикт политик (подробнее)

Одержимость, страсть или болезнь: Все женщины и тайны миллиардера Сильвио Берлускони

Зубр мировой политики мечтает прожить до 150 лет и сохраняет невиданную активность благодаря специальной диете и любви молодых женщин (подробнее)