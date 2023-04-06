У госпитализированного накануне Берлускони обнаружено серьезное заболевание крови Фото: Анатолий ЖДАНОВ

У госпитализированного в минувшую среду, 5 апреля, в Милане лидера партии «Вперед, Италия», бывшего премьера Сильвио Берлускони, обнаружили серьезное заболевание крови. Об этом пишет газета Corriere della Sera, которая уточняет, что на данный момент политик находится в отделении интенсивной терапии.

«Это было не только плановое обследование, но и необходимое лечение. Боли, которые его мучают, и пневмония последних дней - на самом деле это осложнения, которые могут возникнуть в уже ослабленном организме», — передает издание.

В среду, 5 апреля, появилось сообщение о госпитализации Берлускони в больницу San Raffaele из-за проблем сердечно-сосудистой системы. Как сообщалось, экс-глава итальянского правительства был госпитализирован из-за «затрудненного дыхания», связанного с рецидивом пневмонии.

Напомним, Берлускони был госпитализирован в августе 2021 года. Как сообщалось, он снова столкнулся с «небольшими проблемами с сердцем», но после обследований врачи не обнаружили ничего, что могло бы угрожать его жизни и здоровью.