Ольгу Бузову сначала обидели на премии «Жара», а потом дали награду за лучшее концертное шоу

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На шестой музыкальной премии «ЖАРА MUSIC AWARDS» награждали артистов за музыкальные достижения минувшего года. Ольга Бузова оказалась одной из самых ярких звезд на церемонии награждения.

Оля успела пообщаться со многими коллегами: с Лолитой, с Егором Кридом, Севиль и другими артистами. А на красной дорожке звезду обидели – не специально, конечно, но вышло неловко. Когда Ольгу снимали телевизионщики и фотокорреспонденты процесс затянулся – очередь же на Бузову огромная. Поэтому следующий за ней по красной дорожке певец Мот с женой решили проскочить мимо «незаметно» – слегка пригнулись, вообразили себя «невидимками» и прошлись перед камерами, снимающими Бузову - так испортили корреспондентам видеоряд. Обычно принято в таких случаях ждать, когда отработает один артист или обходить его так, чтобы не испортить запись телевизионщикам. В общем, Ольге об этом факте снимающая публика тут же сообщила, и на следующем пресс-подходе уже она обошла Мота – но по всем правилам: так чтобы не испортить кадр, покинула дорожку и зашла с другой стороны. А в соцсетях Оля отметила «видеоконфуз» Мота словами «коротко о манерах и воспитании некоторых людей».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Позже в концертном зале Ольге Бузовой устроили постановочную сценку для красивого кадра после ее песни: неожиданно для артистки кинули «букет невесты» из зала. Но Бузова его не поймала. Ведущие концерта предложили Оле перезаписать дубль, чтобы она поймала букет невесты. Но Оля отказалась, сообщив, что работает без дублей: «Не нужно ничего ловить, чтобы выйти замуж и встретить любовь. Для того чтобы пригласить меня замуж - букетом не обойдетесь… путь долгий. Но я свободна!»

В итоге для Ольги Бузовой вечер стал удачным – она победила в номинации «Шоу года». Оля получила награду за свое концертное шоу «Вот она я». Бузова расчувствовалась, едва сдерживала эмоции и слезы радости: «Я не работаю, я живу на сцене. Самая приятная награда – ваша вера в меня. Шоу - мой ребенок. Мои полные залы, которые я собираю с шоу «Вот она я» - лучшее подтверждение тому. Спасибо моей команде, моей семье и моим людям».

Бузова, получив награду, оказалась в прекрасном расположении духа и даже включила самоиронию. Когда Ольге сказали про выключенный микрофон перед ответным словом после награждения, она парировала: «Микрофон был выключен, когда я выступала». Намекнула на то, что спела под фонограмму или просто пошутила?

Фото: Михаил ФРОЛОВ

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