Илон Маск, давай на Марс: самая большая ракета в истории человечества готовится к первому полёту

SpaceX наметила провести запуск сверхтяжелой ракеты Starship 17 апреля 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О новом этапе в своей космической эпопее заявил Илон Маск: «Старшип» собран и готов к пуску на следующей неделе в ожидании одобрения регулирующих органов».

На частном космодроме компании SpaceX в Техасе полностью собрали ракету-носитель «Старшип». Это самая большая ракета, когда-либо созданная человечеством — её длина с первой ступенью и головной частью в виде космического корабля составляет 120 метров! Это как здание в 40 этажей.

На днях начали ходить слухи, что «Старшип» впервые полетит 10 апреля 2023 года. Но скорее всего, первой датой пуска циклопической ракеты, скорее всего, станет уже 17 апреля. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опубликовало 6 апреля свой информационный план операций — именно 17 апреля открыли первое окно запуска для SpaceX. С трудом верится, что «Старшип» стартует именно в этот день — компании Илона Маска предстоит получить ещё кучу разрешений и собрать огромную кипу документов для первого орбитального запуска. Если условия не позволят ракете стартовать 17 числа, то FAA предоставило и резервные даты с 18 по 21 апреля.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ЭТОТ «ШИП»

Как известно, Маск одержим полётами на Марс. Именно для них и была сконструирована сверхтяжёлая ракета-носитель «Старшип» (англ. Starship — звездолёт, звёздный корабль, прим. Ред.). Сама система состоит из двух частей — первой ступени многоразового использования под названием Heavy Booster («Тяжёлый ускоритель») и многоразового космического корабля-ракеты «Старшип». В многоразовом варианте ракета-носитель может доставлять на орбиту до 150 тонн полезной нагрузки, в одноразовом — до 250 тонн. В отличие от существующих сейчас космических кораблей на троих—четверых человек, «Старшип» предназначен для перевозки 100 пассажиров за раз, как это делает коммерческий самолёт между двумя земными городами.

Если вывести «Старшип» на орбиту Земли, а потом отправить к нему вторым пуском такой же гигантский заправщик, то «Старшип» способен долететь до Луны и Марса. Причём, в лунном варианте этот корабль смог бы «прилуниться», осторожно опуститься на бок и стать полноценной лунной базой.

Министерство обороны США параллельно исследуют возможность использования «Старшипа» как грузовика Земля—Земля. Предполагается, что ракета Илона Маска сможет стартовать с солдатами, техникой и прочими грузами, чтобы примерно через час—полтора приземлиться в любой точке планеты. Эдакий молниеносный план с «космическими десантниками». Остаётся только вопрос с площадкой для посадки такой штурмовой ракеты и ответными мерами ПВО страны, где «сюрприз» пожелает приземлиться.

Как только передовая и исключительно американская технология начнет распространяться, США придётся столкнуться с её последствиями. Что помешает другим странам сделать то же самое, и как в США отнесутся к этому?», — считает Уильям Хартунг, старший научный сотрудник Института Куинси, специализирующийся на военной промышленности и оборонном бюджете США.

Всё новое — хорошо забытое старое. Желание американских военных создать свой корпус «Ракетных коммандос» витало ещё в 1950-х годах. Бывший нацистский ракетчик Вернер фон Браун, возглавивший после Войны американскую космическую программу, мечтал о транспортировке войск с помощью ракет. Заодно он мечтал и об орбитальных станциях с ядерными боеголовками на борту. Кстати, в 1960-х гг. эта идея активно прорабатывалась. Оборонный подрядчик Douglas Aircraft представил Проект «Итака» — космический корабль, доставляющий 1200 солдат к месту назначения за час.

ТАК КОГДА НА МАРС?

Если «Старшип» успешно стартует 17 апреля, то во время полёта компания SpaceX полностью отработает все стадии орбитального полёта этой многоразовой системы:

— примерно через 170 секунд после старта первая ступень Heavy Booster отделится и начнёт выполнять возврат — ступень должна приземлиться в Мексиканском заливе примерно в 32 км от берега;

— после отделения от первой ступени включатся двигатели космического корабля-ракеты «Старшип» (да, и система в целом называется «Старшип», и корабль отдельно называется «Старшип»), которые выведут аппарат на орбиту;

— после почти полного витка вокруг Земли корабль начнёт свой спуск в атмосфере, чтобы приводниться к северу от Гавайев примерно через 90 минут после старта.

Маск обнародовал свои планы насчёт этой ракеты ещё в 2018 году. Изначально она называлась как ещё одна ракета-носитель из его семейства космической техники — Big Falcon (по аналогии с Falcon 1, Falcon 9 и Falcon Heavy). В то время он планировал облететь на этом корабле-ракете вокруг Луны к 2023 году, потом произвести высадку туристов на Луну, а потом уже и на Марс лететь. Но, как мы видим, 2023 год уже наступил, а «Старшип» ещё ни разу не летал на орбиту. Судя по текущему графику, если суборбитальные и орбитальные испытания пройдут успешно, SpaceX доставит астронавтов на Луну в 2025 году — NASA заявляет «Старшип» как резервный план, если с программой «Артемида» будут задержки.

Ну а для начала «Старшипу» нужно удачно стартовать...