"Пусть поработает в России": Виктор Бут объяснил зачем отправил телеграмму Дональду Трампу

Виктор Бут в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Оксана ЗУЙКО

Виктор Бут, проведший почти 15 лет в тюрьме США по надуманному обвинению и вернувшийся на родину в результате обмена, проявил сочувствие к Дональду Трампу, гонимому американским правосудием. Бывший бизнесмен, а ныне российский политик написал собственное послание претенденту на пост президента Соединенных штатов на предстоящих в 2024 году выборах.

- Виктор, почему вдруг вы решили послать телеграмму поддержки товарищу Трампу?

- Против Трампа выдвинуты обвинения, которые грозят ему чуть ли не 136-ю годами тюрьмы. Это (процесс дискредитации и изматывания) будет долго тянуться. Они его в конце концов уничтожат. Решил, что сейчас подходящий момент предложить Трампу помощь и поддержку. Пусть подумает, и, если он готов возглавить борьбу за американский народ, а также восстание против глобалистов, то Россия – лучший плацдарм для этой работы. Именно поэтому я послал ему телеграмму. Не самый дешевый, но самый эффективный способ связи.

- Сколько вы заплатили за телеграмму товарищу Трампу?

- Слово – где-то 47 рублей стоит.

- Это же внутренние дела США. А вдруг он и правда приедет в Россию? Чего нам с ним делать?

- Встретим. У него есть опыт в строительстве. У нас земли много, населения мало. Приедет Трамп – за ним потянутся его последователи. В этом плане мы ничего не теряем.

- А вы на какой адрес ему послали?

- Мар-а-Лаго.

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

- Ответ ждете?

- Адрес обратный есть. Если он сочтет нужным связаться, думаю, найдет возможность.

- На английском написали?

- Я вам текст на русском прочту. Итак, «Дональду Трампу. Мар-а-Лаго, 110, Океанский бульвар, Палм-Бич, Флорида, Соединенные Штаты.

Дорогой мистер Трамп, я думаю, что ваша жизнь в опасности, потому что во время вашего пребывания в Белом доме вы пытались спасти американский народ от геноцида глобалистов. Пытались защитить семью и предотвратить конфликты, которые сейчас дестабилизируют мир. В настоящее время это дьявольское болото разрушает последние основания Американской республики и на самом деле превращает ее в полную анархотиранию. Будущее человечества и самой жизни сейчас под вопросом. Байденовская администрация не остановится только на том, чтобы протащить вас через судебный и тюремно-индустриальный комплекс. Они будут пытаться уничтожить вас, так как вы осмелились встать на их пути. Вы будете встречены…»

Телеграмма Трампу

- Виктор, вы все-таки 15 лет провели в американской тюрьме. Думал, вы ему рекомендации какие-то дадите, как себя вести в заключении.

- Он сам разберется. Я думаю, самое главное в телеграмме – мое предложение: «Вы будете встречены радушно в России. Вам предоставят убежище, из которого вы могли бы вести борьбу за американский народ и возглавить восстание против глобалистов, за светлое будущее нашей планеты».

- Вы с МИДом или Кремлем телеграмму не согласовывали?

- Я частное лицо. Решил как гражданин Российской Федерации. У нас свободная страна. Мы можем свободно выражать свое мнение. Трамп всегда был открыт к народу.

- Вы ему не стали посылать тюремную одежду?

- Это было бы совсем уж открытым троллингом. Надо оставаться на нормальной стороне процесса, не усугублять ситуацию.

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