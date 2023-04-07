Мать проговорилась в чате о смерти сына: что известно о семье, три года скрывавшей убийство пятилетнего мальчика в Тульской области

Ребенка закопали в лесу и три года о нем не вспоминали. Фото: СК

В Тульской области следователи восстанавливают хронологию убийства пятилетнего мальчика в Богородицке. С ребенком три года назад жестоко расправился отчим. Только сейчас мужчина признался в преступлении и показал, где закопал тело избитого до смерти мальчика. KP.RU выяснил, как жила семья, почему мать не обратилась в полицию и продолжала жить с бойфрендом.

Частный дом в Богородицке (около 60 км от Тулы) 25-летний Николай и 33-летняя Елена (имя изменено) сняли летом 2020 года. Родом из разных городов: он из Твери, она из Москвы. С ними был сын женщины – пятилетний мальчишка. Жили в свое удовольствие, в Тульской области не прописывались, на работу не устраивались. Сынишку даже в садик не оформили.

На что жили? Объяснение этому есть. Николай занимался неофициально ремонтом машин. А Елена, по некоторым данным, зарабатывала проституцией.

Да, не такой уж благополучной оказалась семья.

Одна из поездок за границу должна была затянуться на неделю. Пятилетнего сына Елена оставила на сожителя. Все закончилось трагедией - убийством мальчика в Тульской области в 2020 году (3 года назад).

О том, что случилось, Елена узнала только, когда вернулась из поездки. «Пережила», смолчал, и ... продолжала жить со своим бойфрендом, избившем ребенка до смерти.

О преступлении стало известно только через три года. Сначала была версия, что по «муками совести» Николай сдался полиции, - точнее, сам он сейчас активно настаивает на этой версии, очевидно, пытаясь смягчить наказание.

Только сейчас мужчина признался в преступлении Фото: соцсети

Но, по словам местных жителей, мать сама проговорилась в чате проституток, что ее сын убит. Это сообщение и попало к полицейским. Тогда Николай не отпирался, дал признательные показания и показал место, где закопал тело несчастного ребенка.

Сейчас в Богородицке ходят слухи, что мать убитого мальчика не особо переживает за своего бойфренда. Она давно живет с другим. А из дома, где произошло преступление, съехали осенью 2022 года.

Напомним, что Елена оставила сына с Николаем на неделю. Ребенок его раздражал. Однажды, когда малыша заплакал, Николай ударил его несколько раз по голове. Пошел спать. Утром обнаружил мертвым... Увез на своей иномарке в лес, где закопал.

На Николая завели уголовное дело, его арестовали пока на два месяца. В суде сидел тихо, никаких возмущений не высказывал. Мамаша в суд не пришла, прислала ходатайство о том, чтобы заседание прошло без ее участия.

Кроме того, следователям предстоит выяснить, почему в течение трех лет о ребенке никто не вспомнил, были ли родственники, которые могли подать заявление о пропаже мальчика, и куда смотрела соцзащита...