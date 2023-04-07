«Сказала всем, что ребенка похоронили»: Как мать три года скрывала, что ее 5-летнего сына жестоко убил и закопал в лесу отчим

В соцсетях женщина писала о любви к ребенку Фото: СОЦСЕТИ

Жуткое убийство ребенка трехлетней давности неожиданно вскрылось в Тульской области 6 апреля 2023 года. С явкой с повинной к полицейским пришел 27-летний Николай, жертвой которого в 2020 году стал 5-летний пасынок. Мужчина признался, что в то время его сожительница уехала из города и попросила приглядеть за малышом, но когда ребенок начал капризничать, Николай накинулся на него с кулаками. Ударил несколько раз по голове и оставил в кроватке. К утру мальчик был уже мертв…

Вернувшись домой, мама ребенка - 33-летняя Кристина - сына не увидела. К тому моменту Николай уже избавился от тела – закутал в плед, закинул в свою машину, вывез в лес и закопал (спустя три года в этом лесу труп мальчика по его же наводке откопает полиция, - прим. ред.). Но Кристина любимому… все простила! Вместе они договорись хранить молчание. KP.RU разбиралась, как пара скрывала смерть ребенка и почему преступление вскрылось спустя годы.

Друзьям Кристина призналась, что ребенок умер, но причину не называла Фото: СОЦСЕТИ

«ОН БУДЕТ НАСТОЯЩИМ МУЖИКОМ»

Кристина переехала в Тульскую область из Москвы. На своих страницах в соцсетях женщина часто публиковала посты, посвященные материнству и семейным ценностям, на деле же меняла мужчин как перчатки.

- Мужчин так много было, что я всех не помню. Кристина особо ничем не занималась, куролесила. Одно время она где-то работала, вроде, ресницы наращивала, но а так официально ничем не занималась. У нее постоянно какие-то мужчины были, которые ее обеспечивали. Один даст денег на грудь, второй еще на что-то, - вспоминает в разговоре с KP.RU подруга Кристины.

Чуть позже девушка познакомилась с Борисом (имя изменено – прим. Ред.) – отцом будущего ребенка, но любовная идиллия быстро закончилась. По словам друзей, парень попал в тюрьму.

- Он сидел. Вроде, руки распускал, они расстались, - вспоминают знакомые.

Но до этого, в 2015 году, у пары появился малыш.

- Я воспитаю такого сына, который будет настоящим мужиком, - уверяла на своей странице Кристина.

С тех пор ее профиль заполнили посты о счастливом материнстве и видео, где мальчик играет и смеется. Когда ребенку исполнился год, женщина написала пронзительный пост.

После убийства мужчина во всем признался матери ребенка Фото: СОЦСЕТИ

- Я знаю его гораздо больше, чем остальные, ведь ровно 9 месяцев я носила его под сердцем. Мое сердце билось в такт с его. Я благодарна судьбе, что у меня есть моя защита, опора, моя надежда. Бог сделал мне комплимент, подарив сына. Теперь у меня есть уникальная возможность воспитать идеального мужчину, - написала Кристина.

ОТЕЦ НЕ ЗНАЛ О СМЕРТИ СЫНА

В какой-то момент женщина пропала из соцсетей. Предположительно, тогда она уже жила с Николаем. Как они познакомились - неизвестно, но в одной из групп, где в добрые руки раздают собак, Кристина опубликовала фотографию нового питомца вместе с Николаем, подписав, что пса они забрали домой. Тогда одна из подруг Кристины спросила, куда она делась. Ответ ее шокировал.

- Я спросила, куда пропала собака. Кристина ответила, что не может говорить. Сказала, что у нее умер сын. Сказала, что ребенка похоронили. Толком, правда, ничего не объяснила. Тогда я написала отцу ребенка Борису. Спросила, что случилось. Он сказал, что вообще ничего об этом не знает. Спросил, с чего это я взяла, - вспоминает в разговоре с KP.RU подруга Кристины. – Потом и он пропал, давно в Сеть не заходил, наверное, опять посадили его.

Суд арестовал мужчину на два месяца Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас, узнав о том, что ребенка никто не хоронил, а его смерть стала настоящей тайной, знакомые оказались в шоке. Но, по одной из версий, именно болтливость Кристины подтолкнула Николая сдаться полиции – испугался, что вскоре все вскроется само, срок будет еще больше. Теперь свою версию случившегося мужчина рассказывает на допросах.

- Продемонстрируйте, куда вы его положили после всего этого? – просит следователь, указывая на манекен в квартире пары.

- После всего этого, я его успокоил, он плакал. Положил на кровать. Вроде как он уснул. Я ушел в другую комнату. Уснул там. Вернулся около 5 утра и обнаружил его мертвым здесь. Далее вывез его в машине в сторону леса, - рассказывает Николай.

В лесу он четко указал на место, где закопал тело ребенка. Мужчину арестовали на два месяца. Сама Кристина на суд не явилась. Ходят слухи, что у нее уже появилась новая любовь.

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