На Украине предложили заменить президента Зеленского: "Все остальное мы сделаем сами"

Доходы и состояние Зеленского после начала Россией Специальной военной операции выросли, как минимум, на порядок Фото: REUTERS

Удивительные метаморфозы происходят с недавно еще главным пропагандистом режима Зеленского Алексеем "Люсей" Арестовичем, который на протяжении года вешал лапшу на уши доверчивым согражданам и мировой общественности. Стоило только "Люсе" уйти в отставку со своего даже внештатного поста советника Офиса президента Украины, как он стал неожиданно прозревать.

Сначала Алексей заявил, что Украина может не победить Россию. И тут еще не дошел до настоящей правды, использовав скользкую и двусмысленную формулировку: должно быть "не может победить", а не "может не победить". Потом Арестович признался в чудовищных потерях ВСУ на фронте. А вот буквально вчера в беседе с физлицом-иноагентом Юлией Латыниной Арестович допустил самую откровенную зраду и крамолу. Он рассказал, что Зеленский не выполнил возложенных на него задач, и что Украине нужен новый, другой президент. Правда, сд5елал это очень аккуратно, не назвав Зеленского конкретно по имени в своих главных обвинениях нынешней украинской власти.

Главным злом, по версии Арестовича, для Украины является коррупция. А потому ей нужен такой президент, "который не будет воровать. Сам не будет и другим давать это делать тоже не будет".

- Все остальное мы сделаем сами. Чрезвычайно креативная нация, она сделает все сама, - пообещал Арестович. - Украинцы... Но надо, чтобы не поощряли и не одобряли воровство. К сожалению, до сих пор нам не везло.

До сих пор, это включая Зеленского. Надо сказать, что Латынина, которая, похоже, считает Зеленского идеалом и рыцарем-защитником "цивилизованного мира", очень удивилась такому признанию и напрямую спросила "Люсю": "Зеленский не является таким человеком?"

Главным злом, по версии Арестовича, для Украины является коррупция

Алексей, чувствуя, что он вступает на не самую прочную почву под ногами, немного поплыл и попытался выкрутиться.

- Он не до конца поборол коррупцию и примеров огромное количество. Понятно, что можно сказать, конфликт, две волны ковида, но с моей точки зрения, конфликт как раз хороший повод применить экстраординарные меры и разобраться с коррупцией, но, как мы видим, еще, к сожалению, не до конца.

Получилось, честно говоря, не очень. Поскольку все на Украине знают, что доходы и состояние Зеленского после начала Россией Специальной военной операции выросли, как минимум, на порядок, а не то чтобы в разы. И, кстати, вариант не дать воровать другим является для Незалежной более реалистичным, чем отказаться от воровства самому. Что тоже прекрасно знают все украинцы.

Но так далеко Арестович не пошел, он предпочел не высовываться выше среднего управленческого уровня.

- У нас, например, губернатора Запорожской области задержали на воровстве гуманитарной помощи - вагоны. На эту должность назначает президент. Но, правда, президент дает же и команду соответствующим органам работать по таким людям. Но, тем не менее, как мы видим, кадровый отбор хромает сильно. При этом он же не день это делал, месяцами, возмутился отставной пропагандист и пояснил, что тут нужны не только сигналы от общества, но и "политическая воля" сверху.

- Как приходит сигнал от общества? Например, у нас у бизнесменов арестовывают налоговые накладные и потом вымогают за них деньги. А если счета предприятия арестованы - мы же понимаем, что предприятие стоит. У нас 1 июля возвращают проверки на предприятиях. А проверки как у нас проходят, все знают: раскрываются двери, показывается "корочка", давайте конверт и так далее. Не все благополучно, как кажется, - признался он и посетовал, что при Зеленском это не только "не изменилось, а где-то даже усилилось".

Но, как ни берегся Арестович, а "птичка" все же вылетела. Главное, что Украине нужен другой президент, прозвучало. А, памятуя злопамятность и мстительность Зеленского, не помешало бы ему сейчас сменить страну проживания. Даже если разрешение на такую фронду ему выписал сам Зеленский.