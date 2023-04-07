Арестович заявил, что Украине не повезло с Зеленским, который не смог обуздать коррупцию Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский так и не сумел победить коррупцию в стране, и для решения этой проблемы народу нужен другой глава государства. Такое заявление сделал бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович, в беседе с журналисткой Юлией Латыниной*.

Такой комментарий Арестович дал в ответ на вопрос о том, поможет ли Польша победить коррупцию на Украине, если страны объединятся в одну унию. По словам бывшего советника Зеленского, для этого не нужно ни с кем сливаться, нужно лишь найти человека, который не будет воровать, и не даст это делать другим.

По словам Арестовича, Зеленский так и не сумел победить взяточничество, хотя для этого были все возможности. Например, конфликт с Россией мог бы позволить применить «экстраординарные меры», действующий президент этого так и не сделал.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Арестович предрёк ВСУ огромные потери в грядущем контрнаступлении, и спасти украинцев от «моря крови», якобы, могли бы только поставки дальнобойных ракет с Запада.

* - Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.