Не нужна России, презираема на Украине: Что происходит с Ани Лорак, пытавшейся усидеть на двух стульях

Певица Ани Лорак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На этой неделе Ани Лорак не пришла на музыкальную премию «Жара», хотя предварительно была заявлена в афише. Она отдыхает в Дубае, но оттуда (и даже из того же отеля) на премию прилетал спеть Сергей Лазарев. Каролина Куек (ее настоящее имя) старается «пересидеть» скандальный момент вне внимания прессы и общественности. Однако скандал с ее участием так быстро не закончится.

Каролина Куек потеряла миллионы

Ани Лорак переехала из Украины в Россию в 2014 году. Построила успешную карьеру на эстраде – концертные шоу, гастроли, частые частные мероприятия с гонораром за час в размере 3 миллионов рублей. У Лорак были поклонники, и в регионы она ездила регулярно – собирала не самые большие площадки, но залы были полные – значит от 1 миллиона рублей за концерт. Певица презентовала в Москве очень дорогие концертные шоу (около 5 миллионов долларов) – такие проекты никогда на окупаются, их делают ради поддержания статуса артиста. Говорят, что деньги на постановку шоу Лорак давали богатые спонсоры. Жила она богато - в элитном подмосковном поселке в Истринском районе, что в 25 км от МКАД по Новорижскому шоссе.

С началом СВО Лорак отменила ближайшие концерты в России и исчезла из публичного поля зрения, жила за границей, периодически приезжала к нам — подзаработать на частных мероприятиях. Лорак осенью 2022 года с программой «The Best» планировала зарабатывать в Германии и Чехии – в расписании было 8 концертов. Цена билетов в Гамбурге и Праге стояла: от 55 до 149 евро. Продано было 30% - 50% зала. Лорак так рекламировала данные выступление: «концерты самой титулованной певицы Украины». Тут же украинцы атаковали организаторов: «Лорак продолжает жить и работать в России. Однако для концертов в Европе решила вспомнить о наградах, которые когда-то получила на Украине…» Итог: тур по Европе отменили. Лорак потеряла деньги. Продолжала работать «заказники» в России, однако спрос упал; выпускала песни. Певица занялась устройством личной жизни – жила с новым ухажером инструктором по йоге Исааком Виджраку то в Испании, то на Ибице, где живет и работает мужчина.

В 2023 году Лорак отыграла онлайн «благотворительный концерт», а деньги слушателей попросила перевести в фонд помощи: «Буду рада, если ваше сердце откликнется помочь людям, которые нуждаются в поддержке прямо сейчас. Переходите на сайт за дополнительной информацией». Ссылка вела на благотворительный фонд, а там счет в украинских банках и назначение помощи «для поддержки всех семей, которые потеряли свои дома или пострадали от этой трагедии». Информация на английском языке. Из-за этого Лорак стали обвинять в финансировании ВСУ, и тогда данная публикация исчезла из ее соцсетей.

Деньги рано или поздно заканчиваются даже у звезд: Лорак весной 2023 года собиралась ехать с концертами по городам России. Однако их стали отменять из-за антироссийской позиции Каролины Куек - по инициативе руководства российских городов и общественности. Представители одной из общественных организации даже обратились в прокуратуру с заявлением признать певицу иноагентом. Поняв чем ей это грозит, Лорак попыталась оправдаться в соцсети: «Я никогда не оказывала военной помощи, что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели. Я помогаю только в рамках гуманитарной миссии, чем и занималась всю жизнь». Каролина напомнила почему переехала: «В 2014 году некоторые политические деятели в Украине хотели использовать меня в своих целях, с чем я не могла согласиться. Мне предоставили только два варианта: «либо ты играешь в нашу игру, делая то, что мы тебе говорим, либо не будешь петь в этой стране». Ультиматум правительства моей страны стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию, где я была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру. Несмотря ни на что, Украина всегда в моем сердце...»

Лорак – гражданка Украины, там сейчас живут ее родственники. У самой Каролины бизнес в Киеве (ночной клуб, бар) давно закрыт, осталась квартира на бывшей улице Артема, которую в 2015 году переименовали в улицу Сечевых стрельцов (украинская националистическая бригада, служившая Австро-Венгрии). После 2014 года Ани Лорак нечасто, но выступала с концертами на Украине, но периодически ей там устраивали провокации.

Что дальше?

Сейчас Лорак отдыхает с женихом в Дубае. Поселились не случайно в одном отеле с близким другом Сергеем Лазаревым – давно дружат. Другой близкий друг певицы (и крестный ее дочери) Филипп Киркоров обещает спеть на ее юбилейном концерте. Ани Лорак 27 сентября исполнится 45 лет, и на данную дату она арендовала концертный зал «Крокус Сити Холл» - началась продажа билетов на ее юбилейный концерт в Москве. Продано около 20% зала. До концерта еще много времени, и мы можем услышать от певицы новые заявления. Однако, как говорят за кулисами шоу-бизнеса: Каролина так и останется «сидеть на двух стульях», никаких конкретных заявлений делать не станет. Будет жить за границей и прилетать к нам – подзаработать. Станут ли люди покупать билеты на ее выступления – посмотрим. Как рассказал нам хозяин одного из агентств по организации мероприятий: спрос на частные концерты на Ани Лорак упал примерно на 60 - 70 %. Однако заказы у нее есть. Цена – 40 тысяч евро (3,6 млн. руб.).

Комментарии у Лорак в соцсетях закрыты, так как ей постоянно угрожают украинцы – из-за того, что она не осуждает Россию. Недавно украинское информагентство опубликовало информацию о том, что Ани Лорак из-за ее молчания попала в «реестр госпредателей». Российские же подписчики осуждали певицу и за желание усидеть «на двух стульях», и за сбор денег на украинские счета, и за молчание по поводу СВО. Певица пытается защититься только так: Я живу творчеством, я далека от политики, я просто хочу петь». Но ситуация вокруг Лорак накалена настолько, что отмолчаться и дождаться пока стихнут скандалы вряд ли удастся – если хочет зарабатывать в России, то придется высказываться и на политические темы.

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