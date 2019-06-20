Новый избранник Ани Лорак бил бывшую жену и изменял ей

Мы безумно рады за Ани Лорак, которая довольно-таки быстро (и года не прошло) восстановилась после вынесенного папарацци на публику адюльтера ее супруга Мурата. 40-летняя певица сама показала своего нового парня, Егора Глеба (имя - первое). Поэтому мы решили изучить биографию парня, который украл сердце украинской певицы. Оказывается, у 26-летнего саундпродюсера слабость к женщинам постарше. Его бывшая жена, украинская певица Татьяна Решетняк, почти на 9 лет старше мужчины. Поженились они, когда Татьяне было 26, а ее возлюбленному - 18. Экс-супруга родила Егору сына Даниэля, но это брак не спасло. На днях в программе «Экзамен» Решетняк публично пожаловалась на то, что Глеб не принимает никакого участия в жизни ребёнка.

Ани Лорак и и бывший муж Мурат НалчаджиоглуФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Также она призналась, что ее супруг был ей неверен. «Измену я пережила и я знаю, как это. Мне изменяли и не один раз, мой муж. Я и до сих пор не могу простить, хотя мы уже давно не живем. Это, наверное, самая большая рана, которая может быть у женщины. Из-за измены и из-за того, что на тебя поднимают руку. Причем я не знаю, какими практиками это все из себя вычищать, потому что я занималась разными — и духовными, и медитациями».

Артистка поделилась, что единственный выход из болезненной для неё ситуации был не жалеть ни себя ни мужа, а сбежать, даже переехать в другой город, и оборвать всю связь.

Но, судя по всему, сейчас Татьяна отошла от травмы. 34-летняя певица даже оставила в Инстаграме Лорак комментарий под фото «Любви и счастья». Забавно, что Решетняк в своё время писала песни для Каролины, а до начала своей сольной карьеры даже работала у певицы бэк-вокалисткой.

Правда, народ во всех комментариях в Сети про «свежую» пару переживает - мол, этот «человек не сделает счастливой», «это те же грабли». Будем надеяться, что поклонники ошибаются и певица наконец счастлива в личной жизни.

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