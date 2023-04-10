Президентские люксы: сколько стоят номера в отеле, где ночевали Си Цзиньпин и Башар Асад

Си Цзиньпин жил в номере за 1 млн рублей в сутки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Их бронируют всего пару раз в год. В сытые годы такие люксы арендовали для светских мероприятий или золотая молодежь по приколу. Но ждать дисконта не приходится. Для подобной роскоши закон рынка «нет спроса - надо сделать дешевле» не всегда применим. Иными словами, статус нужно держать, невзирая на обстоятельства. Представляем лучшие номера столичных отелей, где останавливаются президенты.

Soluxe Hotel

Новострой у «Ботанического сада» открылся в прошлом году. Принадлежит бизнесу из Поднебесной. Все тут построено по фэн-шуй. В отеле жил председатель КНР Си Цзиньпин во время недавнего визита в Россию. Президентский люкс называется «Хуамин» (можно перевести как «символ Китая»).

Номер, в котором жил Си Цзиньпин во время недавнего визита в Россию, называется «Хуамин». Фото: soluxehotelmoscow.com

Семикомнатный номер (373 кв. м) на 20-м этаже: с гостиной, столовой, баром, закрытой кухней, двумя хамамами, парой ванных комнат и спален. Цена нигде не публикуется, а для бронирования через сайт апартаменты недоступны. При попытке личного бронирования администрация отеля просит подъехать на переговоры, мотивируя тем, что номер готовят персонально к визиту каждого гостя. Судя по аналогичным предложениям в Москве, можно предположить, что ночь в «Хуамине» обойдется около 1 млн рублей.

The Carlton

Отель на Тверской на месте снесенного «Интуриста». В топовом номере жил Барак Обама с семьей во время визита в 2009 году. А еще коротали ночи Дженнифер Лопес, Анджелина Джоли, Том Круз и Брэд Питт во время своих туров с рекламой новых блокбастеров.

Интерьер номера величают «русским ампиром». Но если не мудрить, то просто лаконичная классика. Все системы - шторы, кондиционер, свет, электроприборы - управляются сенсорными панелями. В гостиной стоит рояль, есть библиотека и два декоративных камина.

В 2012-м апартаменты стоили 430 тысяч рублей за ночь. Через пять лет цена была 1,18 млн рублей. А сейчас - рассмотрят условия индивидуально. В общем, время такое, что и деньги терять глупо, и продешевить не хочется. Неофициально намекают, что заезд по ценам, близким к 2017 году, вполне приемлем.

Lotte Hotels

За ночь в самых больших апартаментах (490 квадратов) нужно выложить 1,2 млн рублей. Называются «Королевский люкс». Президентский номер тоже есть, но он в два раза дешевле и скромнее по площади - 170 кв. м.

В апартаментах с видом на Новый Арбат стоят пуленепробиваемые стекла, есть зимний сад, рояль, сауна. Кругом ковры ручной работы, золотые канделябры, мрамор, в кабинете дубовый рабочий стол по цене «Лады Гранта». В ванной все мыльно-рыльные принадлежности от итальянской компании, которая вообще-то специализируется на дорогих украшениях. Но, как оказалось, еще и мыло выпускает - крохотный брусочек стоит 2000 рублей. Правда, президенты тут замечены не были - отель выбирают преимущественно люди бизнеса.

Марриотт Гранд

В гостинице на Тверской останавливались президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш - младший и другие важные американцы - вице-президент Альберт Гор, госсекретари Мадлен Олбрайт и Колин Пауэлл. Это объяснимо, так как отелем до недавнего времени управляла американская компания. Во время туров здесь также гостили Патрисия Каас, Энрике Иглесиас, Эрос Рамазотти, группы Depeche Mode, Modern Talking.

Президентский номер размещается на площади в 134 квадратных метра. Три комнаты: спальня, гостиная и кабинет, две уборные и кухня для персонала. Насчет мини-бара не обольщайтесь - только за дополнительную плату. Сейчас пожить в люксе стоит 68 960 рублей за ночь.

Four Seasons

Тут останавливался король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, президент Бразилии Жаиром Болсонару. В феврале 2022 года - президент Франции Эммануэль Макрон, который приезжал на переговоры к Владимиру Путину.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Ночь в люксе, где останавливался король Саудовской Аравии, стоит 1,9 млн рублей. Фото: fourseasons.com/ru

Мраморное джакузи глубокого погружения. Фото: fourseasons.com/ru

В номере 380 квадратов: три спальни, гостиная и столовая на десять персон, три мраморные ванные комнаты для хозяев и одна «простецкая» - для гостей.

«Президент-Отель»

Бывшая гостиница «Октябрьская» начала прием высоких гостей в 1983 году. Вплоть до переименования в «Президент-Отель» на Якиманке в 1991 году здесь не было вывески. Случайный турист заночевать не мог. Гостиница управлялась напрямую ЦК КПСС, а затем перешла в ведомство управделами президента. Сейчас она для всех. Но вот снять президентский номер невозможно. Тут бывали экс-канцлер Германии Гельмут Коль, бывший президент Венесуэлы Уго Чавес, норвежский кронпринц Хокон, президент Сирии Башар Асад, 37-й президент США Ричард Никсон.

Президент Сирии Башар Асад. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Про президентский номер известно, что его площадь 160 квадратов, есть четыре санузла и огромная кровать. А еще в отеле есть спецблок с кабинетом уже для нашего президента. В него ведет отдельный лифт.

Башар Асад был одним из известных постояльцев «Президент-Отеля». Фото: president-hotel.ru

Впрочем, в советские годы в главные апартаменты допускали не всех иностранных гостей. Функционеры из стран соцлагеря и другие важные персоны не первого эшелона жили в обычных трехкомнатных люксах - 109 кв. м. Их можно снять. Причем цены приемлемые - от 12 000 рублей в сутки.