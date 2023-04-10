Евгений Плющенко высказался о трагедии с Романом Костомаровым: "Не дай бог никому"

Евгений Плющенко высказался о трагедии с Романом Костомаровым. Фото ИТАР-ТАСС/ Михаил Фомичев

Роман Костомаров уже три месяца находится в реанимации. Олимпийский чемпион в танцах на льду перенес несколько ампутаций. Теперь же ему предстоят тяжелые операции, которые делают для того, чтобы подготовить пациента к протезированию. Недавно фигурист пережил новое хирургическое вмешательство. Коллеги, друзья и поклонники очень переживают за спортсмена.

Евгений Плющенко назвал Романа Костомарова сильным и крепким мужчиной, великим спортсменом. Он пожелал ему крепкого здоровья и назвал происходящее с фигуристом трагедией.

"Могу пожелать ему только здоровья. Это большая трагедия, не дай бог никому, но жизнь на этом не останавливается. Вот и все", - цитирует его ТАСС.

Сейчас Роману значительно лучше. Он сам пытается есть. Учится сидеть.

Врачи его состояние не комментируют. Известно лишь, что из-за некроза Костомарову ампутировали стопы, голени и кисти рук. Роман перенес два инсульта, сообщалось о поражении части мозга.

Илья Авербух ранее сообщал, что все поддерживают Рому. "Его семья переживает очень сложные испытания. Все, что мы можем, это поддерживать всесторонне. Могу сказать, что Рома абсолютно в сознании, он все понимает. Конечно, надо молиться, потому что огромная дорога еще впереди. Но свет в конце тоннеля есть, и мы к нему все стремимся", - поведал хореограф.

В свою очередь, Александр Жулин расплакался, получив от своего ученика сообщение. "Можете себе представить, что со мной было. Я трясущимися руками открываю телефон, слышу голос Ромы, слабый, да, но абсолютно адекватный. Человек вышел из этого состояния и сказал, что он будет бороться... Откровенно говоря, я немножко всплакнул даже, когда это все слушал. Потому что мы все очень долго за него молились. Хочу только пожелать Роме, чтобы он выкарабкался из этой ситуации, и огромного здоровья", - заявил тренер.

Костомаров будет в реанимации минимум два-три месяца, так как идет плановая подготовка к операции по протезированию. Это достаточно сложная история.