Открестившийся от «Бригады» Сергей Безруков принял неожиданное решение

Актер Сергей Безруков в роли Саши Белого, "Бригада".

Иногда кажется, что 90-е давно канули в Лету. А иногда — наоборот. Вот, к примеру, криминальная сага «Бригада» вышла в эфир в 2002 году, но до сих пор проект будоражит умы публики. Актеры регулярно продолжают отвечать на вопросы о продолжении сериала — и, как правило, лукавят, когда говорят, что не хотели бы в него вернуться.

Как минимум один раз Сергей Безруков, якобы навсегда закрывший для себя образ уголовника и убийцы, лидера ОПГ Саши Белого, уже воскрешал этого персонажа. Дело было в клипе Тимати.

Теперь худрук Губернского театра решил снова напомнить зрителю об этом славном бандите и пригласил поиграться в преступника.

— В этом году сериалу «Бригада» исполнилось целых 20 лет! — напомнил в соцсетях Сергей. — Как быстро летит время, но как приятно, что сериал по-прежнему любят и смотрят.

После этого артист призвал пользователей ВК переодеваться в криминального авторитета и снимать ролики в формате вертикального видео, чтобы выкладывать их в раздел VK Клипы с с хэштегом #Бригада2022. В клипе можно использовать цитаты, главную музыкальную тему и саундтрек из фильма, а также соответствующую одежду.

Тем, у кого удачнее всего получится притвориться Белым, Безруков приготовил подарки — видеообращение и бокс-сюрприз «Привет от Бригады». Победителя актер определит 30 декабря.

Люди уже вовсю начали выкладывать ролики, переодеваясь в преддверии Нового года вместо Деда Мороза в Сашу Белого, положившего не один десяток конкурентов в рамках сериала.

Некоторые подошли настолько креативно, что снимают короткометражки — с костюмами, собственным сценарием, монтажом и уникальным гримом. Так, к примеру, выступила бригада бухгалтеров Забайкальского регионального общего центра обслуживания, «забившая стрелу» заказчику.

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