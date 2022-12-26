Ест черную икру и пьет дорогое шампанское: Анна Нетребко показала, как сидит сразу на трех стульях

Анна Нетребко поделилась серией фотографий, сделанных в ее шикарном доме в Вене Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц. Многомиллионные контракты позволяют приме жить на широкую ногу. У знаменитости помимо российского гражданства есть еще и гражданство Австрии. В Вене у Анны шикарные апартаменты. Оперная дива обожает свой дом и часто показывает яркие снимки богатых интерьеров.

На днях Анна Нетребко поделилась серией фотографий, сделанных в ее шикарном доме в Вене по случаю католического Рождества. От изысканных блюд буквально слюнки текут. На столе нашлось место традиционным яствам и деликатесам.

Черная икра, запеченный гусь с яблоками, селедочка под шубой, дорогое игристое, воздушный торт - Нетребко отметила праздник по-королевски. Все это и многое другое гости и родные поглощали в богатых интерьерах.

Поднимали настроение и пятиметровая елка под потолок, хрустальные подсвечники, ростовые куклы и приятная музыка. Анна в этот вечер выглядела ярко и эффектно. Она буквально светилась от счастья.

Анна Нетребко в Европе ест черную икру и пьет дорогое шампанское Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Стоит отметить, что оперная является хлебосольной хозяйкой и любит гулять на широкую ногу. Она часто устраивает дома тематические вечеринки с щедрыми угощеньями, радуя близких. Нетребко обожает готовить и нередко делится рецептами с публикой.

Напомним, оперная прима после начала спецоперации России на Украине сначала хранила молчание, за что ее стали отменять в Европе, убрали из спектаклей и стерли ее имя с афиш. В итоге Анна публично осудила действия российских властей. Артистка также сообщила, об отказе от гастролей в России, пояснив, что "сейчас не время".

После показательных публичных высказываний приме вернули возможность выступать в Европе, чему она очень рада. О произошедшем Анна говорит так: "Я забочусь о своей семье. Я не могу угодить всем. Да, я в каком-то смысле хочу усидеть на двух стульях. И даже на трех, если придется. Я всего лишь стараюсь оставаться человеком".

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