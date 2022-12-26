Приводим основные предсказания Дмитрия Медведева. Фото: Екатерина Штукина

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в последние несколько дней гремит в в масс-медиа. После впечатляющей статьей по итогам года зампред Совбеза РФ получил новое назначение – теперь Медведев еще и первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии. Но на этом политик решил не останавливаться. И на волне популярности прогнозов, поделился своим сенсационным видением переломных для мира событий, которые могут произойти в 2023 году.

Отметим, что пост в Telegram с предсказаниями на 2023 год Дмитрий Медведев снабдил ироничным предисловием. Политик заявил, что "абсурдные футуристические гипотезы" переполнили сегодня медиапространство. Это и вдохновило его, то ли в шутку, то ли всерьез, присоединился к рядам современных "прорицателей".

ПРЕДСКАЗАНИЯ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА 2023 ГОД

- Нефть и газ подорожают. Нефть будет стоить до 150 долларов за баррель, а цены на газ достигнут 5 тыс. долларов за один кубометр.

- Великобритания снова попросится в Евросоюз. Напомним, его она покинула в конце 2020 года и теперь, по мнению Медведева, снова захочет назад. Но, после возвращения "блудной" Британии, ЕС и вовсе прекратит свое существование. А также прихватит с собой на дно евро: запред Совбеза ожидает, что хождение евро будет отменено.

- Польша и Венгрия захватят западную часть уже бывшей Украины, а на базе Германии появится Четвертый рейх, к которому примкнут Польша, страны Прибалтики, Чехия, Словакия, Румыния и то, что останется от Украины.

- Франция вступит в конфликт с Четвертым рейхом. Начнется передел Европы, среди которого - и новый раздел Польши.

- Северная Ирландия отделится от Великобритании и присоединится к Республике Ирландия.

- А в США начнется гражданская война. О причинах конфликта зампред Совбеза умалчивает. Однако, согласно его теории, Калифорния и Техас станут отдельными государствами. Техас, в свою очередь, создаст союзное государство с Мексикой. А новым президентом оставшейся республиканской Америки станет Илон Маск.

- После этого крупнейшие фондовые площадки и финансовые активности из Штатов переберутся на территории Европы и Азии.

- Бреттон-Вудская финансовая система рухнет. И утянет за собой МВФ и всемирный Банк. Мир откажется от евро и доллара как от резервной валюты. В силу снова вступит золотой стандарт. Также случится переход к активному использованию цифровых фиатных валют.

Насколько Дмитрий Медведев был серьезен в своих гипотезах – остается только гадать. Возможно часть из них – лишь полушутливые предположения, доведенные до абсурда. А может политик знает куда больше нашего. Так или иначе, тенденции, о которых говорит зампред Совбеза, отчасти отражены в его большой аналитической статье.

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