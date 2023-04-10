Михаил Дегтярев: «Подрастающее поколение должно жить в едином пространстве русской культуры»

Центр культурного развития в Николаевске-на-Амуре стал первым объектом в регионе, построенным по проекту «Культурная среда».

Михаил Дегтярев посетил с рабочей поездкой Николаевск-на-Амуре, где осмотрел уже готовые и еще строящиеся социально значимые объекты.

Первым делом глава региона дал старт торжественному открытию центра культурного развития. Губернатор поздравил местных жителей с громким событием, отметив, что появление нового объекта – заслуга президента Владимира Путина.

- Центр культурного развития в Николаевске-на-Амуре – первый подобный объект в Хабаровском крае, построенный по линии федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Наша большая цель – объединение, поэтому мы и дальше будем развивать эту сферу, чтобы подрастающее поколение от Донецка до Хабаровска, от Мурманска до Сочи жило в едином пространстве русской культуры, - заявил Михаил Дегтярев.

Пообщавшись с учениками и их педагогами, которым предстоит обживать новое здание, губернатор пообещал, что уже в следующем году Николаевск-на-Амуре станет площадкой для проведения масштабных мероприятий. Планируется включить город в программу Международного музыкального фестиваля под руководством народного артиста Юрия Башмета.

Новый центр, оснащенный двумя кинозалами, классами для кружков, залом для танцев и гимнастики рассчитан на 400 посещений в день. Строительство учреждения обошлось в 340 миллионов рублей, из которых 140 миллионов рублей было предоставлено бюджетом федерального центра.

Следом губернатор отправился на место строительства лечебного корпуса центральной районной больницы. Работы на объекте ведутся за счет Президентской субсидии по линии Минвостокразвития России. Сегодня на внутренних работах в учреждении задействовано более 50 специалистов. Глава региона поставил задачу контролировать своевременное оснащение больницы необходимым оборудованием.

- Первое поручение - все строительно-монтажные работы должны быть завершены до конца года. А блоку здравоохранения в ближайшее время необходимо провести инвентаризацию медоборудования с актуализацией всей номенклатуры. Предусмотренное проектом западное оборудование требуется заменить на отечественные аналоги, или на произведенное в дружественных странах, - озвучил задачи Михаил Дегтярев заместителям председателей по социальным и строительным вопросам.

В то же время возобновляется строительство многоквартирного дома по улице Орлова, где 20 квартир будет отведено под местных работников здравоохранения, а еще 22 выделят детям-сиротам. Оставшийся жилой фонд строится для переселенцев из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

Изначально объект готовился к сдаче еще в 2018 году, но работы были приостановлены в связи с банкротством застройщика. После передачи объекта в муниципальную собственность, долгострой удалось включить в перечень адресной инвестпрограммы до 2025 года, согласно которой в течение двух лет на завершение работ будет выделено более 180 миллионов рублей. По поручению Михаила Дегтярева, дом должен быть готов к сентябрю 2024 года.