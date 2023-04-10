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Происшествия10 апреля 2023 10:48

Арендовали склад на подставное лицо и хотели заработать миллиарды: ФСБ России задержала кокаиновых наркокурьеров из Колумбии

ФСБ задержала наркокурьеров из Колумбии
Семен ЕЛЕНИН
Участники наркокартеля арендовали на подставное лицо склад на территории Подмосковья

Участники наркокартеля арендовали на подставное лицо склад на территории Подмосковья

Федеральная служба безопасности накрыла рекордную за последние годы партию наркотиков. В результате спецоперации были задержаны наркокурьеры, у которых нашли 699 килограммов «дури». Установлено, что наркотики перевезли в Россию из Латинской Америки, далее их собирались отправить в Европу.

- Установлены трое иностранцев - граждан Республики Колумбия и одного из государств Евросоюза, прибывших в Россию специально для проведения многоэтапной наркоакции, - рассказали журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Участники наркокартеля арендовали на подставное лицо склад на территории Подмосковья. Здесь запрещенные вещества должны были расфасовать на более мелкие партии. Далее большую часть «товара» собирались переправить через границу в одну из стран Евросоюза, остальное - перепродать наркоторговцам на территории России.

По оценкам специалистов, оптовая стоимость изъятой партии на черном рынке оценивается в сумму более 2,5 млрд рублей. При этом латиноамериканский наркокартель планировал выручить за этот кокаин (в пересчете на рубли) до 6 миллиардов.

Два колумбийца и их подельник арестованы. Каждому из них грозит до 20 лет колонии.

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