Рекорд по пятеркам: Как россияне написали Тотальный диктант-2023

Самыми трудными для участников Тотального диктанта-2023 стали слова «сызмальства» и «кардинально» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Легче, чем в прошлом году – так отзывались участники о тексте, который написали под диктовку 8 апреля в 42 странах мира.

- Проверка работ еще идет, но уже видим: пятерок – примерно 10 процентов (в 2022-м было 7процентов: Ред.). Это много, ведь наши тексты сложнее школьных диктантов, - подвел предварительные итоги глава Филологического совета акции Владимир Пахомов на пресс-конференции в ТАСС. — А еще ждем всплеска туризма на Дальнем Востоке. Очень уж народу понравился текст.

Диктант, напомним, был об исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве, которого называют первым российским экологом. Сочинил его дальневосточный писатель и журналист Василий Авченко. По мнению филологов, текст действительно легче прошлогоднего, Марины Степновой, в плане пунктуации. Однако нынешний изобиловал словами, которые в обиходе нечасто употребляем, и на этом многие посыпались.

Лидеры по ошибкам - «извне», «цивилизация», «кардинальный», «периферия». А ведь последние два были в числе 12 сложных слов, которые организаторы объявили накануне акции специально в помощь пишущим. Еще одна массовая ошибка – «ломоносовский уровень» с прописной буквы. А прозаика некоторые написали «про заек» - ну точно, как в старом анекдоте.

В Новосибирске проверяющие и вовсе собрали веселую зооколлекцию: «рябчек», «борсюк», «муровей», «инот», «изюбрины». И насчитали аж девять вариантов написания слова «сызмальства», включая «с ъзмальства» и «сызмальствО».

Автор текста Василий Авченко признался, что в предыдущие годы писал тотальный диктант, на 4 и 5, и даже диктовал. Так что успел побывать во всех ипостасях. А вот актер Сергей Жигунов, тоже бывалый диктатор, согласен только начитывать: мол, в школе расставлял знаки препинания чудовищно. Зато на площадках тотального все актерское мастерство привлекает, чтобы подсказывать запятые.

Оценки обещают объявить после 12 апреля. В этот же день начнут проводить традиционные разборы всех четырех частей текста. Трансляции можно будет посмотреть на странице акции во «ВКонтакте», там же выложат записи.