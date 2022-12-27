Юлия Пересильд вызвала изумление фото с новым кавалером

Поклонники актрисы считают, что «ей очень идет» Михаил Тройник Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

О романе 38-летней Юлии Пересильд и 34-летнего актера Михаила Тройника светские хроникеры заговорили месяц назад. С Михаилом Юлия снималась в «космическом» фильме «Вызов» (в 2023 году выйдет в прокат). И теперь появляется с ним на светских мероприятиях, как со своим женихом.

На днях в своем микроблоге актриса выложила новое фото, на котором она с Михаилом - на вручении премии журнала Hello. В подписи к посту Пересильд поблагодарила за премию и сообщила, что «получился хороший вечер с любимым». На фото на ней эффектный белый костюм, который вполне можно принять за свадебное платье. На Михаиле – черный смокинг. Влюбленные трогательно держатся за руки. «Я думала свадебное платье, а это всего лишь премия», - разочарованно написал кто-то из подписчиков актрисы. И пожелал молодым: «чтобы и в глубокой и счастливой старости вы так держались за руки. Вы отличная пара, талантливые актеры, прекрасные люди и пусть по жизни у вас всё складывается!». Большинство порадовалось за Юлию. «Ей очень идет этот парень» – написали её фолловеры. Как будто бы «этот парень» – и не парень совсем, а красивое платье или выгодный ракурс. В Сети началось обсуждение нового романа Пересильд.

«Офигенная пара. Юля – человек, который умеет ждать…молча. И все получилось! Когда большая часть сверстниц уже сгорела, развелась и предала Родину, Юля всё нашла. Умная, красивая и очень сильная девочка Юля», - так считают одни. «Да, только вы забыли: завела роман с женатым человеком и ей было пофигу, как чувствовали при этом его близкие, - написали другие. - Она как раз из тех, кто по головам пройдет лишь бы добиться того, что ей нужно».

А кто-то и вовсе не понял: «Учитель где?». Имея в виду, что у актрисы были долгие семейные отношения с режиссером Алексеем Учителем, (как принято считать) отцом двух её дочерей.

И почти все обратили внимание, как изменилась Юлия. Раньше она не делилась подробностями личной жизни. И вдруг выставляет свою любовь напоказ и подписывая фото в стиле Насти Волочковой: «получился хороший вечер с любимым». Прежде за ней этого не водилось: «Юлия слишком часто и нарочито выпячивает свои новые отношения». А счастье любит тишину.

«Как-то too much. Если вначале я просто была рада за вас, то сейчас подозрения: для чего? И уже теряется флер искренности, нежности… Всегда в таких ситуациях непонятно, зачем так старательно убеждать публику? Или не только публику? Но Он и так уже знает, и спокойно живет дальше».

Фолловеры предположили: «новый роман» – либо пиар-компания к премьере «Вызова», либо он придуман для отвода глаз. Например, чтобы прекратить разговоры о романе актрисы с Абрамовичем. Ну а если всё-таки правда, пожелаем Юлии Пересильд счастья в личной жизни в новом году.

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