Российскую лунную базу для космонавтов будут строить роботы

Робот «Фёдор», FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research («Заключительное экспериментально-демонстрационное исследование объекта»). Фото: НПО «Андроидная техника»

На открывшейся в Москве выставке «ЭкспоЭлектроника — 2023» состоялся форум, на котором выступали руководители государственных робототехнических гражданских и военных предприятий. Из выступлений стало понятно, что российская электронно-техническая и робото-техническая промышленность развиваются — этому немало поспособствовали санкции со стороны Запада. Особенно интересно это в разрезе нашей лунной программы.

Ведь уже в следующем десятилетии у нас запланирован полет на Луну и строительство там базы. Она необходима для научных целей и как ресурсная площадка для более длительных полетов в дальнейшем. Например, к Марсу.

ПО КИРПИЧИКУ

Что такое Луна для тех, кто отправится сооружать на ней базу? Безвоздушное пространство с низкой гравитацией, пылью и относительно небольшим ресурсом скафандра. Строить что-то модульное, а уж тем более, из кирпичей в таких условиях очень сложно. Предполагается, что во время активного строительства российской лунной базы космонавты будут находиться внутри. Сидя в безопасной среде, но при этом надев специальные костюмы, космонавты смогут в режиме аватары (удалённого управления) строить лунную станцию, собирать образцы, обслуживать технику и т. д.

«Теледроид» и «Фёдор» в режиме аватары. Фото: Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления

Анна Кикина (на заднем плане) управляет роботом «Фёдором» в планетоходном варианте в режиме аватары. Фото: Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина

Робот «Фёдор» в спускаемом аппарате космического корабля «Союз МС-14». Фото: Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления

У скафандров для выхода в открытый космос ограничен не только запас воздуха, батарей и прочих расходных материалов. Но и само количество выходов в космос имеет ограничения — точнее, суммарное время в открытом космосе. Добавьте к этому лунную пыль, которая забивается всюду, и вы получите максимум десять выходов по восемь часов. А потом — на техобслуживание на Землю. Бесконечно возить скафандры для космонавтов на Луну никто не будет — это влетит в копеечку. Потому, лучше использовать антропоморфных, гусеничных или планетоходных роботов.

Руководители предприятий, связанных с робототехникой на выставке «ЭкспоЭлектроника — 2023». Фото: Роман БЕЛОУСОВ

ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ СТАНЕТ ПСИХОЛОГОМ

Пилотируемая космонавтика — очень тяжёлое испытание для психики. Вдали от дома, в ограниченном пространстве, в нескольких сантиметрах от космического вакуума у любого в голове начинают бродить грустные мысли. Разработчики оборудования считают, что для Луны нужны самые разные роботы — антропоморфные, транспортные, грузовые, манипуляционные. А самое главное — роботы-психологи, которые будут обладать искусственным интеллектом и общаться с космонавтами во время долговременных экспедиций.

Евгений Дудоров, исполнительный директор НПО «Андроидная техника», рассказывает о проектах, связанных с удалённым управлением роботами. Фото: Роман БЕЛОУСОВ

Евгений Дудоров, исполнительный директор НПО «Андроидная техника» особо подчеркнул, что научившись всему на Луне, можно будет засылать и на Марс целые команды подготовленных роботов, которые заранее построят там базу своими «кирками и лопатами».