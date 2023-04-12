Россия создает особенную ракету для полета на Луну: что известно об уникальном корабле

Модификация ракеты-носителя «Вулкан» на заднем плане на «Королёвских чтениях — 2023». Источник: «Роскосмос Медиа»

—… для миссии по высадке космонавта на поверхность Луны необходимо утверждение программы создания космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса, — заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов в интервью ТАСС.

Разработка сверхтяжёлой ракеты-носителя (РН) требуется для того, чтобы доставить космический корабль и посадочный модуль до Луны. СССР разрабатывал в 1960—1970-е гг. подобную гигантскую ракету «Н-1». Но, к сожалению, после смерти Сергея Королёва её создание затянулась, и все четыре тестовых пуска были аварийными.

Сравнение ракет-носителей «Енисей» и «Дон». Источник: РКК «Энергия»

А уже в 1980-е гг. у нас появилась ракета-носитель «Энергия», с помощью которой можно было выводить в космос гигантские орбитальные станции и космопланы класса «Буран». С помощью неё можно было доставлять не только космонавтов на поверхность Луны, но и строить целые орбитальные города, лунные и марсианские базы. Минусом ракеты стало крайне затратное производство. Но, даже если отбросить стоимость — воспроизвести «Энергию» сейчас бы уже не получилось. Считается, что часть технологий на данный момент утрачена.

«Ракета сверхтяжелого класса будет стоить колоссальных денег, сама программа будет чрезвычайно дорогой. Если уж мы создаем такую ракету на 20—30 лет вперёд, то надо её делать не из того, что было, (...) надо максимально использовать эту работу для того, чтобы внедрить самые новейшие технологии», — заявлял тогда ещё глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин осенью 2021 года, говоря о проекте.

Сравнение ракет-носителей «Енисей» и «Дон». Источник: РКК «Энергия»

В современной России разрабатывается новая РН под кодовым названием «Енисей», а на её основе — ещё более мощная РН «Дон». «Енисей» сможет доставлять на орбиту около 100 тонн полезной нагрузки — этого может хватить для пилотируемой высадки на Луну одного космонавта. А вот «Дон» создаётся с заделом не только на высадку, но и на доставку модулей лунной базы. В последних заявлениях РКК «Энергия» по поводу «Дона» фигурировала грузоподъёмность в 140—180 тонн — это действительно много.

Во время выступления Юрий Борисова на «Королёвских чтениях — 2023» сверхтяжёлую ракету можно было увидеть на заднем плане. Это некая модификация РН «Вулкан» для полётов на Луну и Марс. Видимо, это был намёк на будущее?

Научно-технический совет по рассмотрению эскизного проекта нового носителя «Енисей». 2019 год. Источник: «Техносфера. Россия»

Роскосмос заявляет, что «в настоящее время проект программы, а также разработка и утверждение лунной программы находятся на согласовании в федеральных органах исполнительной власти». По плану, полет на Луну может состояться уже в 2031 году.