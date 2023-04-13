Пасхальный стол: лучшие книги рецептов

ПРЯНИКИ КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА

Вместе с книгой Наны Пивоваровой «Пряничная сказка. Тонкости работы с пряничным тестом» вы научитесь готовить идеальное тесто и сможете перенести любой рисунок на пряник. Ну кто устоит против этих прелестных пасхальных зайцев? Дайте волю фантазии и порадуйте своих близких! А для тех, кто стремиться к совершенству, в книге собраны подробные описания секретов истинного мастерства. Как сделать модные «витражные» пряники, добиться эффекта стекла, мха или пушистого меха, и много других премудростей.

ПАСХА РЯДОМ

Проверенные временем семейные рецепты собраны под одной обложкой в книге «Пасха рядом». Порадуйте семью румяными крестовыми булочками, душистой бриошью, свежими багетами и праздничным кексом, в котором спрятался пасхальный заяц. Освойте технику приготовления белоснежных глазурей, пышных «Царских» куличей и сливочной пасхи с тремя видами шоколада. Вы даже найдете здесь рецепты вкуснейших гренок из забытого клича – так что сможете продлить праздник себе и своей семье!

ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ КУЛИЧ

Хозяйки знают, как непросто готовить из обойной (цельнозерновой) муки. В книге «Душа хлеба» пекарь Мария Рыкова подробно делится технологией и своими знаниями. Под ее чутким руководством у вас точно получится вкусный и полезный кулич! Известно, что хлеб из цельнозерновой муки получается более рыхлым и ароматным, с высокой кислотностью. За счет высокого содержания оболочек зерна эта мука очень влагоемкая. Так что для такого кулича рекомендуется брать муку тонкого помола. А чтобы мякиш получился пышнее, можно взять смесь цельнозерновой муки и муки высшего сорта (1:1), при этом чуть уменьшив количество жидкости в тесте.

ПАСХАЛЬНЫЙ ДЕКОР И НЕ ТОЛЬКО

Авторы книги «Жизнь как праздник. Книга рецептов и декора на все сезоны» Катя Каплар и Андрей Тульский превратят вашу Пасху в настоящий фестиваль вкуса и красоты. Что такое кулич? Не просто сдоба, а русский ритуальный хлеб, который пекут раз в год, на Пасху. Он должен быть высоким и мягким, покрыт сверху глазурью и источать необыкновенный аромат. Раньше куличи пекли сами, а не покупали в лавке или кондитерской. Хотите научиться этой премудрости? В книге вы найдете самую подробную информацию о куличах и сдобном тесте. А также – о натуральных красителях для яиц и уникальные советы по пасхальному декору.

НЕСКОЛЬКО БЛЮД И ОДНОГО ТЕСТА

Технология Натальи Сатаевой и ее книга «Из того же теста» понравятся экономным хозяйкам. Как из одного теста приготовить несколько блюд? В книге дается классика - базовый рецепт теста для пасхального кулича. Вы можете приготовить кулич с курагой и шоколадом, мраморный кулич с апельсиновым курдом, двуслойный кулич с изюмом и цедрой. А еще из этого же теста получатся вкуснейшие булочки с шоколадной пастой, джемом или с творожной начинкой, а для гурманов есть рецепт витых булочек с малиной.

ПАСХАЛЬНЫЙ ЗАВТРАК

Утренняя трапеза как священный ритуал для авторов книги «Доброе утро, Страны! 100 и 1 рецепт для вкусных завтраков». Венера и Сергей Осепчук собрали лучшие рецепты для начала дня: омлеты, яичницы, каши, творожки и смузи, оладьи и блинчики, гренки и сэндвичи, паштеты и другие вкусные идеи. Выбирайте на свой вкус!

КЕКСЫ И СИННАБОНЫ

Фея булочек и пирогов, Анастасия Семенова, в книге «В пирогах счастье» целый раздел посвящает кексам, пирогам и булочкам. Глаза разбегаются! Тут и лимонные кексы с крем-чизом, и синнабоны на творожном тесте, творожные ватрушки и плетенки, банановых хлеб и еще множество рецептов. А главное, Анастасия знает, как экономить время: все ее рецепты просты в приготовлении и не требует многочасовых бдений. Приятный бонус – раздел со шведскими рецептами.

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

Конечно, Пасха – праздник семейный, когда все родные собираются за большим столом. Книга Венеры и Сергея Осепчук «Семейная кухня. Перезагрузка. Готовим для любимых» (https://www.wildberries.ru/catalog/81696541/detail.aspx) поможет вам накрыть стол таким образом, что все будут в восторге. Салат из печени трески с йогуртовой заправкой, гороховый суп с восточными нотками, тыква с курицей, запечённая в духовке, адана-кебаб, блинный торт с начинкой из курицы, грибов и яиц и ещё десятки рецептов, которые украсят ваш стол и согреют душу. Ничто так не сближает людей, как совместное приготовление еды и доброе застолье!

ЧТО ЕДЯТ БЛОГЕРЫ

У книги «Мама готовит дома. Уютные семейные рецепты» два автора: любящая готовить Анна Комарова и ее дочь, знаменитый блогер Надежда Артамонова. По этой книге вы легко можете приготовить целый званный обед с домашними багетами и хлебом на сыворотке, паштетом со сливами, уткой по-пекински, бужениной, бастурмой и сладкой выпечкой. Такие блюда точно соберут не только лайки, но и восторженные комплименты ваших гостей!

НЕ ТОЛЬКО КУЛИЧИ, НО И ТОРТЫ

Для тех, кто любит эксперименты – шикарная книга «Проснуться кондитером» от основательницы кондитерской школы Candy School Натальи Юн. По этой книге вы научитесь готовить самые модные торты – йогуртово-клубничный, орехово-апельсиновый, кокосово-миндальный, ванильно-малиновый и многие другие.