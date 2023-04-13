Запад поймал Украину на подлом обмане: Чем обернется скандал с Киевской «отравой»

Украина поставляет в Европу зерно сомнительного качества Фото: REUTERS

С украинским зерном, которое вместо стран голодающей Африки вдруг оказалось в благополучных и вполне себе сытых странах Евросоюза, начались удивительные приключения. Которые грозят перерасти в крупномасштабные и резонансные скандалы.

Министр сельского хозяйства Словакии Самуэл Влчан выступил с заявлением, что во время лабораторного анализа зерна, ввезенного в Словакию с Украины, в нем было обнаружено многократное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по пестицидам.

- Еще перед тем, как мы ввели пломбирование всех фур с украинским зерном, следующих транзитом, был взят довольно большой образец украинского зерна, при исследовании которого три независимых аккредитованных лаборатории подтвердили повышенное содержание остатков пестицидов, - заявил Влчан журналистам. Степень воздействия этого зерна на организм человека пока еще не определен, но сейчас именно этим заняты словацкие специалисты. Впрочем, для словаков новость сама по себе, мягко говоря, не позитивная.

Еще более крутой скандал разгорается в Польше. Тамошний нынешний министр сельского хозяйства Роберт Телюс уже говорил ранее, что Украина поставляет в Европу зерно сомнительного качества, но новые выявленные факты свидетельствуют, что Телюс не представлял себе и сотой части проблем, которые несет с собой украинское зерно.

Крупнейшее польское издание Rzeczpospolita сообщило, что крупнейшим польским мукомольным предприятиям под видом качественного местного зерна продали техническое украинское, не прошедшее продовольственный контроль и предназначенное для отопления. Причем, изначально продавцом зерно заявлялось как польское и высшего качества. Прибыль от этих сделок составила более 1,5 млн злотых (около 29 млн рублей в переводе на наши деньги). А это уже уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупных размерах" и по польскому законодательству.

Один из владельцев мукомольной компании сейчас возносит хвалу Богу, что они не успели перемолоть это зерно, потому что у них был свободный склад, и они все его сгрузили именно туда. А вот компания, которая производит корма для животных, перемолола все 66 тонн украинского технического зерна.

Отметим одну особенность – техническое зерно не обязательно должно быть сожжено. Его используют в масложировой, пивоваренной, крахмало-паточной, спиртовой отраслях промышленности и т.д. А вот на сжигание (в топливных целях) направляется только такое зерно, которое непригодно для его использования в каких-либо иных целях. Это может означать, что это зерно либо заражено грибком, либо в процессе гниения из-за неправильного хранения дошло до такой стадии, что стало чистой отравой.

В любом случае, это не только деньги, выброшенные на ветер, а и потенциально опасные для здоровья заболевания. Что для коровы или свиньи, что для человека.

Примечательно, что поляки тут же начали винить во всем украинцев: "Ну вот, и без булок остались, и без тепла", "А обманщики кто? Поляки или украинцы? Почерк, вроде, украинский...", "Схема старая как мир".

Но при этом как бы забыли, что изначально это зерно декларировалось в качестве крайне необходимой для голодающей Африки продовольственной помощи. Словакия и Польша вроде бы в Африку переместиться не успели, и на маршруте в Африку нет таких пунктов даже в качестве транзитных.

Украинцы, конечно, те еще "молодцы", которые продают дерьмо под видом качественного продовольствия, но ведь они насильно свое зерно именно Европе не навязывали. Это в Евросоюзе прельстились дешевизной и решили насшибать "на грош пятаков". Не до Африки тут, когда своя рубашка ближе… За что и расплатились. Получилось чуть ли не удавиться за этот грошик самим. А сколько "открытий чУдных" ждут их еще впереди…

Обе стороны оказались "достойны" друг друга. Или как выражаются спортивные комментаторы, "игра была равна, играли …"

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