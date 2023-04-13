Премьер-министра Украины унизили в Канаде и США: Он пытался повлиять смайликами на ход официальных переговоров

В Вашингтоне Шмыгаль рассчитывал на более результативные переговоры Фото: REUTERS

Премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль взял вопросы снабжения ВСУ лично в свои натруженные руки и отправился в Северную Америку. Начав свои попрошайнические гастроли с Канады, он явно рассчитывал, что тамошнее правительство во главе с Трюдо учтет наличие в стране большой украинской диаспоры и вывернется наизнанку, чтобы угодить "калике перехожему" с Украины.

Правда, у него не могло не быть сомнений в адекватности местного руководства. Он не мог не помнить, как министр обороны Канады в январе Анита Ананд заявила, что канадская сторона передаст киевскому режиму четыре танка Leopard 2 и внесет тем самым решающий вклад в украинскую победу.

- Канада передаст четыре танка Leopard 2. Они дадут Украине преимущество благодаря своей мощи и подвижности, - заявила она тогда под истерический хохот военных экспертов и завывания комментаторов-журналистов.

Но Шмыгаль предпочитал сохранять надежду до последнего момента. Он прилетел в Канаду на самолете, на борту которого были нанесены эмодзи в виде флага Украины, истребителя F-16 и воздетых к небу в мольбе рук. Вероятно, ему такую идею подсказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который в соцсетях в своем профиле не пишет буквами слова, а размещает эмодзи, а потом вся Украина гадает, что он хотел сказать, и какой смысл заложен в этих эмодзи. Самое интересное, что Ермак в случае чего может заявить, что его картинки говорили совсем о другом. Правда, в случае с самолетом, на котором прилетел Шмыгаль, толкование может быть только однозначным: "Украина умоляет дать F-16". Или какие другие истребители.

Из Канады в США, куда далее лежал его путь, Шмыгаль улетал обнадеженный. Канада пообещала поставить ВСУ 21 тыс. штурмовых винтовок (автоматов) калибра 5,56-мм, более 2,4 млн патронов и аж 38 попугаев пулеметов калибра 7,62-мм. Позвольте, а как же F-16 или другие современные истребители? А их Киеву премьер-министр Канады Трюдо не дал и даже не пообещал. Бери 38 пулеметов, вооружай им батальон и будь доволен тем, что дали.

В Вашингтоне Шмыгаль рассчитывал на более результативные переговоры. Тем более, что именно, в интересах США Незалежная сейчас идет семимильными шагами к агонии. А потому на встрече с министром обороны США Ллойдом Остином Шмыгаль просил все и сразу: ракеты большей дальности, танки и иную дополнительную бронетехнику, истребители-бомбардировщики F-15 и F-16, и другие вооружения.

- Мы просим вас пересмотреть возможность предоставления Украине ракет большей дальности, - процитировали Шмыгаля в Пентагоне, причем, указали, что он еще и добавил. - Америка может еще раз продемонстрировать свое лидерство, предоставив Украине самолеты F-15 или F-16.

Хотя в Вашингтоне ранее говорили, что Украина на данный момент не нуждается в истребителях, поэтому о их поставках речи не идет, а будут предоставляться только артиллерия, боеприпасы, средства ПВО и бронетехника, украинский премьер-министр решил поклянчить еще раз на предмет, а вдруг выгорит.

Пока не выгорело. Как в анекдоте: "И унитаз приносил, и задницу показывал, а туалетную бумагу так и не продали". И эмодзи пока не помогли.